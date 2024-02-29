Adana\'da Gençlik Zirvesi düzenlendi

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Adana Büyükşehir Belediyesi ve Adana Kent Konseyi Gençlik Meclisi iş birliğiyle, "Kentte Bir Gençlik Var" sloganıyla hayata geçirilen 01 İlham Zirvesi, Büyükşehir Tiyatro Salonu'nda yapıldı.

Adana Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen 01 İlham Zirvesi'nde Armağan Çağlayan, Saadet Şen, Sinan Ergin ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, gençlerle motivasyon ve ilham kaynakları hakkındaki deneyimlerini paylaştı.

Gençlerin ilgi gösterdiği programda söz alan Başkan Karalar, kendi hayatına dair hatırladığı en eski görüntünün, pamuk tarlasında ailesiyle birlikte çalışması olduğunu söyledi. Ardından Çanakkale Savaşı'nın ve Ulusal Kurtuluş Savaşı'nın kahramanı, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, bütün imkansızlıklara rağmen yaptığı devrimlerle ülkesini çağdaş medeniyetin parçası haline getiren Mustafa Kemal Atatürk'ü tanıdığını belirten Karalar, kararlı olmanın önemine değindi. Karalar konuşmasına, şöyle devam etti:

"Hırsı çok benimsemem ama insanlar kararlı olmalı. Hangi işi seçerse seçsin, onun en iyisini yapmaya çalışmalı. İşinizi en iyi şekilde yaparsanız gönüllü ve mutlu olursunuz. Ben hayatım boyunca üstlendiğim görevde işimi iyi yapmaya çalıştım. Böyle olunca da bir üst göreve göreve biri getirilecekse hep benim adım öne çıktı."

Türkiye'nin dönüştüğünü, geçmişte eğitim ve öğretimin çok daha farklı olduğunu kaydeden Karalar, "Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, 'Vatanını en çok seven işini en iyi yapandır' der. Onun için ben işimin en iyisini yapmaya çalıştım. Sizler de öyle yapın" dedi.

Karalar, programda öğrencilerin sorularını da yanıtladı.