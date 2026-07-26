TÜİK verileri açıklandı: Adana göç veriyor - Son Dakika
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TÜİK verileri açıklandı: Adana göç veriyor

TÜİK verileri açıklandı: Adana göç veriyor
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TÜİK verilerine göre Adana, gelen 49 bin 680 kişiye karşılık 55 bin 959 kişinin ayrılmasıyla net göç verdi. Vatandaşlar aşırı sıcaklar, çevre kirliliği ve belediye hizmetlerinin yetersizliğini gerekçe gösteriyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Adana, son dönemde aldığından daha fazla göç veriyor. Kente 49 bin 680 kişi gelirken, 55 bin 959 kişi ayrıldı. Vatandaşlar kentten kaçışın en büyük nedeni olarak aşırı sıcakları, çevre kirliliğini ve belediye hizmetlerinin yetersizliğini gösterdi.

TÜİK'in son açıkladığı göç istatistikleri Adana'daki göçü gözler önüne serdi. Verilere göre şehre gelen kişi sayısı 49 bin 680'de kalırken, 55 bin 959 kişi yaşamını başka illerde sürdürmek üzere Adana'yı terk etti. Sıcak havadan bunalan ve kentin bakımsızlığından dert yanan vatandaşlar, yetkililere sitem etti.

"İnsanlar artık yaşamak istemiyor, Adana sahipsiz"

Adana'nın sahipsiz olduğunu belirten Canpolat Gürser, "İnsanlar artık Adana'da yaşamak istemiyor. Sebep ne? Görüyorsunuz, su içinde kaldım, hava 50 derece. Bir de Adana sahipsiz; çöp var, belediye Adana ile ilgilenmiyor. Sadece bu da değil, Adana Demirspor, Adanaspor gibi takımlarımız bile ligde zor durumda. Hava durumlarında bile bazen Adana'yı göremiyoruz. Aşırı derecede sıcaklık var ve ortada hiçbir şey yok. İnsanlar bundan dolayı göç ediyor" ifadelerini kullandı.

"Sokaklarda temizlik yok, ben de göç ederim"

Bahri Azkırak ise, "Adana'da belediye yollara sahip çıkmıyor. Millet neden Antalya'ya, Mersin'e, yazlıklara tatil yapmaya gidiyor? Adana'da her caddede izmarit var, pet şişe var. Doğal çevreye çiçek ekiyorlar ama bir tane bile su veren yok. Atatürk Caddesi'ni, İnönü Parkı'nı gezin, yollar hep pislik içinde, kimse yoldan geçemiyor. Şahsen sorarsanız ben de Adana'dan göç ederim. Adana'da ne var ki" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Türkiye İstatistik Kurumu, 3. Sayfa, Adana, Çevre, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel TÜİK verileri açıklandı: Adana göç veriyor - Son Dakika

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