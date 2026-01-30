Yüreğir Belediyesi kriz masası oluşturdu - Son Dakika
Yüreğir Belediyesi kriz masası oluşturdu

30.01.2026 21:06  Güncelleme: 21:09
Adana'da etkili olan yoğun yağışlar nedeniyle Yüreğir Belediyesi, kriz masası oluşturdu. Belediye Başkanı Ali Demirçalı, sahada çalışan ekiplerin anlık koordinasyonunu sağlamak için tüm önlemlerin alındığını ve vatandaşlara destek vermeye devam edeceklerini duyurdu.

Adana genelinde etkisini artıran sağanak yağışlar nedeniyle Yüreğir Belediyesi kriz masası kuruldu. Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı başkanlığında oluşturulan kriz masası, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı koordinasyonu sağlamak amacıyla sabaha kadar nöbet halinde çalışmalarını sürdürecek.

Yağışlardan etkilenmesi muhtemel bölgelerde önlemler alınırken, belediyeye bağlı ilgili tüm müdürlük ve ekiplerin sahada görev yaptığı belirtildi. İş makineleri, teknik ekipmanlar ve personel, yaşanabilecek su baskınları ve acil durumlara anında müdahale edebilmek için gece boyunca teyakkuzda olacak.

Kriz masasında sahadaki çalışmaların anlık olarak takip edildiğini belirten Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı, "Yoğun yağışların olumsuz etkilerine karşı tüm ekiplerimizle teyakkuz halindeyiz. Kriz masamız sahadaki çalışmaları anlık olarak koordine ediyor. Ayrıca 2 bin kişilik sıcak yemek hazırlığımızı tamamladık. Vatandaşlarımızın mağdur olmaması için gece boyunca sahada olacağız ve gerekli her türlü desteği sağlamaya devam edeceğiz" dedi.

Belediye, acil durumlar için 0322 328 87 80 numaralı hattın 24 saat hizmet verdiğini bildirdi. - ADANA

Kaynak: İHA

Ali Demirçalı, Hava Durumu, Adana, Yerel, Son Dakika

