Adana'da Kurbanlık Keçi Elektrik Tellere Takıldı

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Adana'da damdan atlayan kurbanlık keçi elektrik tellerine takılı kaldı.

Sarıçam ilçesine bağlı Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde kurban kesimi sırasında ilginç bir olay yaşandı. Damda bulunan keçi kaçmak için aşağı atladığı sırada hemen dam kenarında bulunan elektrik tellerine takılı kaldı. Kafası tele takılı kalan kurbanlığı vatandaşlar kurtarmaya çalıştı. Vatandaşlar uzun süre uğraştıktan sonra keçiyi takıldığı yerden kurtardı. Keçi daha sonra da kurban edildi. - ADANA