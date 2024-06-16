Adana'da Kurbanlık Keçi Elektrik Tellere Takıldı - Son Dakika
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Yerel

Adana'da Kurbanlık Keçi Elektrik Tellere Takıldı

Adana'nın Sarıçam ilçesinde kurban kesimi sırasında damdan atlayan bir keçi, elektrik tellerine takılarak mahsur kaldı. Vatandaşlar uzun uğraşlar sonucunda keçiyi kurtardıktan sonra kurban etti.

16.06.2024 14:08
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Adana'da damdan atlayan kurbanlık keçi elektrik tellerine takılı kaldı.

Sarıçam ilçesine bağlı Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde kurban kesimi sırasında ilginç bir olay yaşandı. Damda bulunan keçi kaçmak için aşağı atladığı sırada hemen dam kenarında bulunan elektrik tellerine takılı kaldı. Kafası tele takılı kalan kurbanlığı vatandaşlar kurtarmaya çalıştı. Vatandaşlar uzun süre uğraştıktan sonra keçiyi takıldığı yerden kurtardı. Keçi daha sonra da kurban edildi. - ADANA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Adana'da Kurbanlık Keçi Elektrik Tellere Takıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adana'da Kurbanlık Keçi Elektrik Tellere Takıldı - Son Dakika
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