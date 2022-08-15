Elif Ayça, süper kahramanının ailesiyle tanıştı - Son Dakika
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Elif Ayça, süper kahramanının ailesiyle tanıştı

15.08.2022 11:42
Elif Ayça, süper kahramanının ailesiyle tanıştı

Adana'da lösemiyi kök hücre bağışıyla yenen 8 yaşındaki Elif Ayça Arık, motosiklet kazasında hayatını kaybeden bağışçısının ailesiyle tanıştı.

Adana'da lösemiyi kök hücre bağışıyla yenen 8 yaşındaki Elif Ayça Arık, motosiklet kazasında hayatını kaybeden bağışçısının ailesiyle tanıştı. Elif'i karşısında gören anne Arife Çeki, minik kıza sarılıp evladının mezarının başına götürdü. Anne Çeki, "Sende oğlumun kanı, canı var. Sen de benim yavrumsun" dedi.

Elif Ayça Arık'a 2020 yılı Nisan ayında kaldırıldığı hastanede 'lösemi' teşhisi konuldu. 6 Kasım 2020 tarihinde ise Elif'e uygun ilik nakledildi ve küçük kız iyileşti.

Arık, kendisine hayat veren 'süper kahramanı' ile tanışmak mektup yazdı. Ancak mektubuna yıllar sonra yanıt aldı ve aldığı yanıtla gözyaşlarına boğuldu. Donörün ağabeyinin kaleme aldığı mektupta, Elif'e kök hücre bağışında bulunan gencin, bir yıl önce trafik kazasında öldüğü yazıyordu. Ancak bu mektup, yine de Elif ve annesini donörü bulmaktan alıkoymadı.

Anne dedektif gibi iz sürdü

Anne Betül Demirbaş, bir detektif gibi mektubun izini sürdü. Mektupta belirtilen trafik kazası tarihinden yola çıkıp, internette bu tarihteki kazaları tek tek araştırmaya başlayan Demirbaş, Bursa'da 29 Haziran 2021 tarihinde kırmızı ışıkta geçen sarhoş bir sürücünün çarpması sonucu kullandığı motosikletten savrulup, hızla yere çakılarak ağır yaralanan ve hastanede 4 gün süren yaşam savaşını kaybeden bir gencin izine ulaştı.

'Barış' sembolünden buldu

O gencin, Selamettin Çeki (26) olduğunu öğrenen Demirbaş, bu kez mektubun altında 'imza' olarak kullanılan 'barış' sembolünden yola çıkıp, sosyal medyada Çeki'nin fotoğraflarıyla karşılaştı ve onun kolyesinde yine 'barış' simgesi taşıdığını gördü. Bunun bir tesadüf olamayacağını düşünen Demirbaş, Çeki'nin ailesiyle bağlantıya geçti. Betül Demirbaş, mektubu yazan Hasan Çeki'ye (37) ulaştı ve onlara taleplerini iletti.

Aile, olumlu yanıt verince de anne kız Adana'dan Bursa'ya gitti. Elif Ayça Arık, annesiyle birlikte 'süper kahraman'ın izini sürdü. Küçük kız, önce Selamettin Çeki'nin annesi Arife (60), babası Ferhat Çeki'yi (60) evlerinde ziyaret etti. Elif'i karşısında gören acılı anne, ona sarılıp gözyaşı döktü. Ailesinin müzeye dönüştürdüğü odasına giren Elif de duygu dolu anlar yaşadı.

Süper kahramanının mezarını ziyaret edip, kabri başında dualar okuyup, bir çiçek bahçesine dönen mezarını sulayan Elif Ayça Arık, "Sen benim, süper kahramanımdın. Keşke sana sarılıp, seni doya doya öpüp de teşekkür edebilseydim" dedi. O sözleri duyan anne Arife Çeki, gözyaşı döküp, "Kuzum, sende benim oğlumun kanı, canı var. Sen de artık benim bir evladım" yanıtını verdi, sonrada ona sarılıp, evlat hasretini gidermeye çalıştı.

Bir Barış Manço hayranı olan Selamettin Çeki'nin, bu yüzden kendisine 'Barış' adını verip, yine barış sembolünü kendine simge edindiği öğrenildi. Anne Arife Çeki, oğlunu simgeleyen 'barış kolyesi'ni, onun kök hücresini taşıyan Elif'e verdi.

Aile ile 1 gün geçiren anne ve kız daha sonra Adana'ya döndü. - ADANA

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Kaynak: İHA

Adana, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Elif Ayça, süper kahramanının ailesiyle tanıştı - Son Dakika

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