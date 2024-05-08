Adana'da Maganda Kurşunuyla Hayatını Kaybeden Öğrenci: Annem Savcı Olmamı İsterdi - Son Dakika
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Adana'da Maganda Kurşunuyla Hayatını Kaybeden Öğrenci: Annem Savcı Olmamı İsterdi

Adana\'da Maganda Kurşunuyla Hayatını Kaybeden Öğrenci: Annem Savcı Olmamı İsterdi

Adana'da annesi maganda kurşunuyla hayatını kaybeden hukuk fakültesi öğrencisi Burak, annesinin isteği olan savcı olma hayalini gerçekleştiremeyeceğini belirterek adaletin yerini bulmasını umduğunu söyledi. Olay, Adana'nın Seyhan ilçesinde meydana geldi. Hayriye Derin, motosikletli saldırganların tabancalı saldırısına uğrayarak hayatını kaybetti. Derin'in oğlu Burak, annesinin katillerinin bulunmasını ve adaletin sağlanmasını istedi.

08.05.2024 09:53
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Adana'da annesi maganda kurşunuyla hayatını kaybeden hukuk fakültesi öğrencisi Burak, "Annem, benim hep savcı olmamı isterdi. Cübbeyi giymemi annem göremeyecek ve bu gerçekten çok büyük bir boşluk. Adalete güveniyorum umarım yerini bulur" dedi.

Olay, geçen Cumartesi saat 09.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Mücahitler Caddesi'nde meydana geldi. 43 yaşındaki Hayriye Derin, otomobiliyle 12 yaşındaki oğlu Talha'yı yabancı dil kursuna bıraktıktan sonra yanındaki diğer oğlu 7 yaşındaki Kayra ile evine dönmek için yola çıktı.

Maganda kurşunu ensesine isabet etti

Derin, caddeden geçtiği sırada motosikletli 2 şüpheli, husumetli oldukları kişinin oto lastik tamiri yapılan iş yerine tabancalı saldırı düzenledi. Tabancadan çıkan kurşunlardan biri 01 ANK 092 plakalı otomobiliyle yolda giden Hayriye Derin'in ensesine isabet etti. Oğlu Kayra'nın gözleri önünde vurulan Derin, bilinci kapanınca karşı şeritten gelen yolcu minibüsüne çarptı. Saldırganlar ise motosikletle kaçtı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan Derin, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumu ağır olan Derin, doktorların tüm müdahalesine rağmen Cumartesi akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Derin'in cenazesi Kabasakal Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Aile taziyeleri kabul etti

Eşini kaybeden Ali Derin (47), evlatlarıyla birlikte taziyeleri Mücahitler Caddesi'nde bulunan evlerinde kabul ederken faillerin de hak ettiği cezayı almasını istedi. Hayriye Derin'in Çukurova Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2. sınıf öğrencisi oğlu Burak ise gazetecilere açıklamalarda bulundu.

"Bu organize bir olay, çete savaşı"

Annesinin maganda kurşunu sonucu hayatını kaybettiğini anlatan ve hukuk fakültesini bitirmeden önce mağdur olduğunu söyleyen Derin, "Olay evimize çok yakın bir noktada oluyor. İlk duyumlarımıza göre iki grup arasında husumet olduğu söyleniyor. Fakat ben bu olayı basitleştirmiyorum. Daha organize bir olay. Yani çete savaşları gibi olduğunu düşünüyorum. Hukuk dünyasına giriş amacım mağdurların yanında olabilmekti. Maalesef bu olay sonrası mağdur olan taraf biz olduk. Her türlü hakkımızı arayacağız, bu olayın peşini bırakmayacağız" ifadelerini kullandı.

"Katillerin bulunmasını istiyorum"

Adalete güvendiğini ve annesinin katillerinin bir an önce bulunmasını istediğini aktaran Derin, "Maalesef giden geri gelmiyor. Türkiye Cumhuriyetinin adaletine, savcısına, hakimine, avukatına ve polisine güvenim sonsuz. Umarım adalet yerini bulacaktır. Failler belli ancak annemin katilleri hala bulunamadı. Annemin katillerinin bulunması için buradan herkese sesleniyorum. Her şeyin fazlasıyla yapılmasını istiyorum" diye konuştu.

"Annem savcı olmamı isterdi"

Hukuk fakültesini bitirdikten sonra giyeceği cübbeyi annesinin göremeyeceğini anlatan Burak Derin, "Annem, benim hep savcı olmamı isterdi ama ben de avukat olmak istediğimi söylerdim. Türkiye Cumhuriyeti adaletine ben güveniyorum. İnşallah bana gerek kalmadan bu olay çözülür. Cübbeyi giymemi annem göremeyecek ve bu gerçekten çok büyük bir boşluk. Olaydan sonra kardeşimin yanına gittiğimde buz kesmiş gibiydi. Acımız çok büyük, failler belli ve gerekenin yapılmasını istiyoruz" dedi. - ADANA

Kaynak: İHA

Hukuk Fakültesi, Seyhan, Adana, 3.Sayfa, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Adana'da Maganda Kurşunuyla Hayatını Kaybeden Öğrenci: Annem Savcı Olmamı İsterdi - Son Dakika

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