Adana\'da Miraç Kandili Coşkusu Hoşkadem Camii\'nde Yaşandı

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Adana'nın Kozan ilçesinde Miraç Kandili'nde vatandaşlar tarihi Hoşkadem Camii'ne akın etti.

Tarihi Hoşkadem Camii'nde bir araya gelen vatandaşlar, dualarla Miraç Kandili'ni idrak etti. Kozan Belediyesi aşevi ekipleri de vatandaşlara kandil simidi ve bal şerbeti ikramında bulundu. Bazı vatandaşlar da cami çıkışında tatlı, lokum, şekerleme gibi çeşitli ikramlarda bulundu. - ADANA