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Adana'da motosikletiyle giderken önüne atlayan gence 'oğlum kenardan git' diyen adam bıçaklandı - Son Dakika
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Adana'da motosikletiyle giderken önüne atlayan gence 'oğlum kenardan git' diyen adam bıçaklandı

Adana'da bir adam, motosikletiyle seyahat ederken önüne atlayan bir gence uyarıda bulundu. Bunun üzerine sinirlenen genç, adamı yumrukla dövdü ve 5 kez bıçakladı. Adamın tedavisi yoğun bakımda devam ediyor.

Adana\'da motosikletiyle giderken önüne atlayan gence \'oğlum kenardan git\' diyen adam bıçaklandı
15.12.2023 - 10:07,  Güncelleme: 10:08
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Adana'da motosikletiyle giderken önüne atlayan gence 'oğlum kenardan git' diyen adam bıçaklandı. Dehşet anları saniye saniye güvenlik kamerasına yansırken 5 yerinden bıçaklanan adamın tedavisinin yoğun bakımda sürdüğü öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre olay, merkez Yüreğir ilçesine bağlı Dadaloğlu Mahallesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'nda saat 22.30'da meydana geldi. Kızının evinden misafirlikten çıkan Arif Tanrıkulu (52), 01 SC 883 plakalı motosikletiyle evine giderken, ismi öğrenilemeyen 1'i kadın 5 kişinin kavgasına şahit oldu.

Yola atlayan genç bıçakladı

Bu sırada kavga eden gençlerden birisi yola atlayınca Tanrıkulu da iddiaya göre, 'oğlum kenardan git' uyarısında bulundu. Ardından sinirlenen genç ise Arif Tanrıkulu'na önce yumrukla saldırdı, ardından 5 yerinden Tanrıkulu'nu bıçakladı. Saldırgan ve arkadaşları daha sonra çevreden koşarak uzaklaştı.

Hastaneye kaldırıldı, tedavisi sürüyor

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri Arif Tanrıkulu'nu özel bir hastaneye kaldırdı. İç kanama geçiren Tanrıkulu yoğun bakımda tedaviye alınırken, polis ekipleri de saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

3 çocuk 4 torun sahibi Arif Tanrıkulu'nun ailesi ise hastane bahçesinde gelecek güzel haberi bekliyor.

"Saldırganlar yakalansın"

Arif Tanrıkulu'nun boşandığı eşi Ayşe Katırcı, "Suçluların halen yakalanmadığını öğrendim. Biz burada perişan olduk. Onların da bir an önce yakalanmasını istiyoruz. Hayati tehlikesi devam ediyor. 5 bıçak darbesi almış eski eşim. Savunmasız bir halde eski eşime çok kötü saldırıyorlar. Sonuna kadar bu olayın arkasındayım. Boyacıydı bu adam, zaten zor şartlarda yaşıyordu şimdi daha da kötü oldu. Gereğinin yapılmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı. - ADANA

Kaynak: İHA
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Son Dakika Yerel Adana'da motosikletiyle giderken önüne atlayan gence 'oğlum kenardan git' diyen adam bıçaklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Adana'da motosikletiyle giderken önüne atlayan gence 'oğlum kenardan git' diyen adam bıçaklandı - Son Dakika
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