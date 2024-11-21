Adana'da Muhtar, Kapatılan PTT Şubesinin Açılması İçin Eylem Yapıyor - Son Dakika
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Adana'da Muhtar, Kapatılan PTT Şubesinin Açılması İçin Eylem Yapıyor

Adana\'da Muhtar, Kapatılan PTT Şubesinin Açılması İçin Eylem Yapıyor

Adana'nın Belediye Evleri Mahallesi muhtarı İsmail Çelik, 6 Şubat depremleri sonrası kapatılan PTT şubesinin açılması için verdiği dilekçelere yanıt alamayınca PTT Seyhan Posta Dağıtım Müdürlüğü önünde yastıklı yorganlı eyleme başladı. Çelik, eylemine devam edeceğini ve yaşlı vatandaşlar için PTT şubesinin açılması gerektiğini vurguladı.

21.11.2024 10:26  Güncelleme: 10:37
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Adana'da bir muhtar, mahallesinde 6 Şubat depremlerinden sonra kapatılan ve yeniden açılmayan PTT şubesinin açılması için onlarca dilekçe vermesine rağmen taleplerine dönüş olmayınca PTT Seyhan Posta Dağıtım Müdürlüğü önünde yastıklı yorganlı eyleme başladı.

Merkez Çukurova ilçesine bağlı Belediye Evleri Mahallesi'nde bulunan PTT şubesi, 6 Şubat depremlerinden sonra kapatıldı. Şubenin kapatılmasıyla binlerce insan mağdur olurken 2024 yerel seçimlerinde seçilen muhtar İsmail Çelik, çok kez şubenin yeniden açılması için PTT'ye dilekçe verdi.

Dönüş olmayınca eyleme başladı

Ancak PTT'den dönüş olmaması üzerine muhtar Çelik, bu seferde PTT Seyhan Posta Dağıtım Müdürlüğü önünde eyleme başladı. Akşamları müdürlük önüne giden Çelik, yanında getirdiği yastık ve yorganla burada oturuyor, uyuyor ve dilekçelerine cevap bekliyor.

"Şubeyi kendim için istemiyorum"

İhlas Haber Ajansı'na konuşan Belediye Evleri Mahallesi Muhtarı İsmail Çelik, PTT şubesinin açılmasının seçim vaadi olduğunu anlatarak, "Bizim mahallemiz Adana'da en fazla emekli ve yaşlının yaşadığı mahalle. Bu PTT şubesini ben kendim için istemiyorum, yaşlı ve emekli vatandaşlarımız için istiyorum. Depremden sonra hasar aldı denilerek kapatıldı ancak şubenin üzerinde 4 katlı bir ev var ve o evde insanlar halen oturuyor" dedi.

"Şube açılmazsa da beni görevden alsınlar"

Yeni şube açılana kadar eylemine devam edeceğini aktaran muhtar Çelik, "Gündüzleri iş yoğunluğu nedeniyle gelemiyorum ancak akşamları buraya geliyorum, çayımı demleyip oturuyorum. Gecede burada yatıyorum. Eğer şube açılmazsa Ankara'ya kadar yürüyeceğim. O şubenin burada açılması için elimden geleni yapacağım. Eğer şube açılmazsa da beni görevden alsınlar" ifadelerini kullandı. - ADANA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Adana'da Muhtar, Kapatılan PTT Şubesinin Açılması İçin Eylem Yapıyor - Son Dakika

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