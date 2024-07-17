Adana'da Müzik Tutkunu Genç Görenleri Şaşırtıyor - Son Dakika
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Yerel

Adana'da Müzik Tutkunu Genç Görenleri Şaşırtıyor

Adana'da müzik duyunca dayanamayıp oynamaya başlayan genç, cenazelere katıldığında bile cep telefonu melodisine oynadığını söylüyor. İş arkadaşları da onun tutkusunu eğlenceye çevirerek müzik açıp oynamasını sağlıyor. Genç, müziğin sesini duyduğunda kendini tutamadığını ve herkesin kırmızı çizgisi olduğu gibi kendisinin de müziğin sesini duyunca hareketlendiğini belirtiyor.

17.07.2024 09:56
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Adana'da müzik duyunca dayanamayıp oynamaya başlayan genç görenleri hayrete düşürüyor. Cenazelere katıldığında cep telefonu melodisine bile oynadığını söyleyen genç, "Kendimi oynamamak için kasıyorum ama dayanamıyorum" dedi.

Adana Otogarı'ndaki bir yazıhanede çalışan 25 yaşındaki Ferit Özer, müzik duyduğunda oynamasıyla dikkat çekiyor. Özer, günlük hayatında, evinde, iş yerinde ve nerede olursa olsun müzik sesi duyduğu anda kendinden geçerek, oynamaya başlıyor. Ferit Özer, bu nedenle ilçede 'Oynak Ferit' lakabıyla biliniyor.

Çalışırken müzik açıyorlar

Özer'in iş arkadaşları da bu tutkusunu eğlenceye çeviriyor. İş arkadaşları, şaka olsun, diye Özer çalıştığı sırada müzik açarak oynatıyor, bazen de ona eşlik ediyor.

"Müzik sesi duyunca zor duruyorum"

Her şeye oynadığını anlatan Ferit Özer, "Çocukluğumdan gelen bir tikim var. Müziğin sesini duyduğumda kendime hakim olamıyorum. Herkesin kırmızı çizgisi olur ya ben de müziğin sesini duyunca hareketleniyorum. Bu benim elimde olmayan bir şey. Karşımdaki insan kafasını sallasa hemen oynuyorum. Yolcuların yanında da oynuyorum ve müşteriler şaşırıyor. Cenazeye gittiğim zaman müzik sesi duyunca zor duruyorum. O müziği duyduğum zaman tuhaf olup kendimden geçiyorum" ifadelerini kullandı.

Otogarda çalışan Vehbi Can Girgeç ise, "Hayatımızda göremeyeceğimiz bir enerji bu çocukta var. Arada biz de eğlenmek için müzik açıyoruz. İnsanların hepsi Ferit'i görünce eğleniyor" dedi. - ADANA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Adana'da Müzik Tutkunu Genç Görenleri Şaşırtıyor - Son Dakika

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