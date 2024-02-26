Adana\'da Ogün Abi Derneği İhtiyaç Sahibi Ailelere Yardım Ediyor

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Adana'da faaliyet gösteren Ogün Abi Derneği, ihtiyaç sahibi ailelerin ve çocukların gönüllerine dokunmaya devam ediyor.

Adana'da küçükken 6 yıl çadırda yaşayan Ogün Sever Okur, şimdi kendisini çadırda yaşayan çocuklara ve ihtiyaç sahibi ailelere adadı. Adanalı hayırsever Ogün Sever Okur'un başkanlığını yaptığı Ogün Abi Derneği, şimdi her gün ihtiyaç sahibi çocuklara ve ailelere ulaşarak yardımlarda bulunuyor.

Çocukların "Ogün Ağabeyi" olan Okur, " Sosyal medya sayesinde de insanların yardımlarıyla çocuklara ulaşmaya devam ediyoruz. İhtiyaç sahiplerinin ameliyat masraflarını karşılamaya, akülü araba almaya çalışıyorum. Sosyal medya sayesinde insanlar arasında köprü görevi görüyorum. Çocuklara yardım edince kendimi mutlu hissediyorum" dedi. - ADANA