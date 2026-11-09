Adana'da pazarda iki cep telefonu hırsızlığına karışan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Adana'da pazarda iki cep telefonu hırsızlığına karışan şüpheli tutuklandı

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Adana\'da pazarda iki cep telefonu hırsızlığına karışan şüpheli tutuklandı
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Adana'nın Seyhan ilçesinde 15 Ekim'de kurulan pazarda bir kadının cep telefonunu çalan Mehmet A., 12 yaşındaki çocuğa bir başka telefonu çaldırdığı tespit edilerek yakalandı. Emniyetteki sorgusunda suçlamaları reddeden şüpheli, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

ADANA'da sokakta kurulan pazarda bir kadının cep telefonunu çalıp, yönlendirdiği U.A.'ya da (12) başka bir kişinin cep telefonunu çaldırdığı belirlenen Mehmet A. (38), polis tarafından yakalandı.

Olay, 15 Ekim'de öğle saatlerinde Seyhan ilçesi Mirzaçelebi Sokak'ta meydana geldi. Şüpheli Mehmet A., sokakta kurulan pazarda alışveriş yapan Fatma M.'nin cebindeki cep telefonunu çalıp, kayıplara karıştı. Cep telefonunun çalındığını fark eden Fatma M.'nin ihbarıyla Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin kimliğini tespit edip, yakalanması için çalışma başlattı. Şüphelinin, aynı gün Mazlum İ.'nin motosikletinin sepetinde bulunan cep telefonunu da yönlendirdiği U.A.'ya çaldırdığı belirlendi. Bu tespitler üzerine Mehmet A., evine yapılan baskında gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusunda hakkındaki suçlamaları reddeden Mehmet A., U.A.'yı tanımadığını öne sürdü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mehmet A., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Haber: Anıl ATAR – Kamera: ADANA,

Kaynak: DHA
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