Adana'da Sahte Altın Alarmı - Son Dakika
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Adana'da Sahte Altın Alarmı

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Adana'da sahte altın satışları arttı, kuyumcular uyarıldı. 31 sahte altın bir kuyumcuya verildi.

07.04.2025 11:21
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Piyasada sahte altın arttı

Adana'da sadece bir kuyumcuya gerçek bir firmanın ismi kullanılarak 31 sahte 1 gram altın verildi

Adana Kuyumcular Odası Başkanı Oğuz Başman: "Sahtecilik arttı"

ADANA - Son dönemlerde sahte ya da ayarı düşük altın satışlarında artış yaşandı. Adana'da sadece bir kuyumcuya gerçek bir firmanın ismi kullanılarak 31 sahte 1 gram altın verildi. Adana Kuyumcular Odası Başkanı Oğuz Başman, "Sahtecilik arttı" dedi.

Son dönemlerde sahte ya da ayarı düşük altın satışlarında artış yaşandı. Adana'da sadece bir kuyumcuya gerçek bir firmanın ismi kullanılarak her şeyi taklit edilerek yapılan 31 sahte 1 gram altın verildi.

Adana Kuyumcular Odası Başkanı Oğuz Başman, sahtekarlığın bütün sektörlerde olduğunu belirterek, "En çok para kazandıran materyallerden biri olan altın yoğun talep görmektedir. Fiyatların artışı, faizlerin düşmesi ya da piyasadan para çıkışında dolayı vatandaş altına yöneliyor. Böyle olunca kötü niyetli insanlar sahte bilezikleri de sahaya sürüyor" diye konuştu.

Başman, kurdukları WhatsApp grubu aracılığıyla esnafı uyardıklarına dikkat çekerek "Gruptan, şu altının sahte ya da düşük ayarda olduğunu bildiriyoruz. Buna neden olan en büyük faktörlerden biri de teknolojinin gelişiyor olmasıdır. Altının sahte olduğunu artık taşa vurmayla çözemiyoruz. Mihenk taşı ya da ayar suyuyla bakarak değil de artık keserek içine bakarak çözmeye çalışıyoruz. Bu altınlar paketli şekilde geldiği anda açılması gerekiyor. Büyük firmalar ürünlerinin taklitlerini önlemek için her yıl milyonlarca lira yatırım yapıyorlar. 1,5,10 ve 50 gram bar altınların hepsinin seri numarası vardır. İnternette girildiğinde seri numaralarını kontrol edebiliyorlar. Bunlara dikkat etmek lazım. Kuyumcu arkadaşlar mutlaka paketi açıp altına baksınlar" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

Güvenlik, Ekonomi, Finans, Yerel, Adana, Son Dakika

Son Dakika Yerel Adana'da Sahte Altın Alarmı - Son Dakika

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