Adana'da Sanayide Kadın Eli Projesi İş Birliği ve İyi Niyet Protokolü İmzalandı - Son Dakika
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Adana'da Sanayide Kadın Eli Projesi İş Birliği ve İyi Niyet Protokolü İmzalandı

Adana\'da Sanayide Kadın Eli Projesi İş Birliği ve İyi Niyet Protokolü İmzalandı

Adana Valiliği himayesinde Adana Sanayi Odası ile TOBB Adana Kadın Girişimciler Kurulu koordinasyonunda uygulanacak olan 'Sanayide Kadın Eli Projesi İş Birliği ve İyi Niyet Protokolü' imzalandı. Proje, kadın istihdamını artırmayı hedefliyor.

29.07.2024 16:59  Güncelleme: 17:02
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Adana Valiliği himayesinde Adana Sanayi Odası ile TOBB Adana Kadın Girişimciler Kurulu koordinasyonunda uygulanacak "Sanayide Kadın Eli Projesi İş Birliği ve İyi Niyet Protokolü"nün imza töreni, Vali Yavuz Selim Köşger ve proje ortaklarının katılımıyla gerçekleşti.

İmza törenine Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Adana Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kıvanç, Adana Ticaret Borsası Başkanı Şahin Bilgiç, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke, İŞKUR Adana İl Müdürü Ahmet Karaveli, Çukurova Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Ahmet Rifat Duran, TOBB Adana Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Rana Dal ve ilgililer katıldı.

Vali Köşger, sanayide kadın istihdamına yönelik farkındalık oluşturmak ve kadınların sürdürülebilir ekonomiye katılımını arttırmak amacıyla hazırlanan projenin şehre hayırlı uğurlu olması temennisinde bulundu.

Sanayide rol model kadın sayılarını artırarak genç kadınların da bu sürece dahil olmasının önemini vurgulayan Vali Köşger, son yıllarda Türkiye'de nitelikli eleman bulunamadığını söyledi.

Bu projenin kadın istihdamını artıracağını ifade eden Vali Köşger, "Bir toplum, bütün birimlerini ve bütün bireylerini en etkili şekilde kullanırsa tam kalkınma ancak o zaman gerçekleşebilir. O anlamda Türkiye'de kadınlarımızın atıl durması söz konusu dahi olamaz. Bu protokol; iş talep eden, çalışmak isteyenlere her sektörde kendine iş bulabileceği bir ortam hazırlamayı hedefliyor" dedi.

Atılan imzaların ardından protokol töreni sona erdi. - ADANA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Adana'da Sanayide Kadın Eli Projesi İş Birliği ve İyi Niyet Protokolü İmzalandı - Son Dakika

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