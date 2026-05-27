Adana\'da şehit ailelerinin buruk bayramı

Adana'da Kurban Bayramı'nın ilk günü şehit aileleri yakınlarının kabirlerini ziyaret etti. 11 yıl önce şehit düşen Jandarma Uzman Onbaşı Muhammed Oruç'un annesi Ayşe Oruç, bayramların kendileri için artık anlamını yitirdiğini belirterek, "Bayram mı evham mı hiç bilmiyorum. Evladım burada yatıyor. Bana bayram yok. Babası gitti, kendisi gitti. Yaşıyor muyum yaşamıyor muyum hiç bilmiyorum. Acısı çok büyük" dedi.

Kurban Bayramı'nın ilk gününde Adana'da şehit aileleri, Asri Mezarlığı'ndaki Garnizon Şehitliği'ni ziyaret etti. Türk bayraklarıyla donatılan kabirlere çiçek bırakan aileler, Kur'an-ı Kerim okuyup dua etti. 2015 yılında şehit düşen Jandarma Uzman Onbaşı Muhammed Oruç'un annesi Ayşe Oruç, bayramların kendileri için artık anlamını yitirdiğini belirterek, "Bayram mı evham mı hiç bilmiyorum. Evladım burada yatıyor. Bana bayram yok. Babası gitti, kendisi gitti. Yaşıyor muyum yaşamıyor muyum hiç bilmiyorum. Acısı çok büyük, Allah kimseye göstermesin. Ben yüreğimdeki, ciğerimdeki acıdan başka bir şey düşünemiyorum. Her gün evde resimlerle yatıp, resimlerle kalkıyorum" dedi.

"İçimiz yandı, pişti"

Gaziantep ile Kilis arasında Akçakoyunlu bölgesinde 2016 yılında mayın imha çalışması sırasında meydana gelen patlamada şehit olan İstihkam Uzman Çavuş Burak Uçar'ın annesi Zeynep Uçar ise, her hafta evladının mezarına geldiğini anlatarak, "Bir bayram daha geldi, içimiz yanıyor. Tandırın içine ateş, çalı atarsın yanıyor, kızarıyor ya biz öyle olduk. İçimiz yandı, pişti" ifadelerini kullandı.

"Biz birer ölüyüz"

Mezarlığın artık kendileri için bir yaşam alanına dönüştüğünü söyleyen Uçar, "Biz birer ölüyüz, buraya gelip gidiyoruz. Yaşayan birer ölüyüz yani. Bizim için dünya bitti, hayat bitti. Bayramın gelmesi zaten hiçbir şey ifade etmiyor" dedi.

Şehit yakınları, mezarlıkta çadır ve güvenlik talebinde de bulundu. Zeynep Uçar, daha önce mezarlık alanında bulunan şemsiyelerin kaldırıldığını belirterek, sıcak havada zorlandıklarını da söyledi.

Şehit babası İbrahim Uçar, "Biz çadır istiyoruz, çadırsız olmaz. Eskiden burada çadır vardı, şu anda yok. Bu sıcakta böyle bekliyoruz. Çadır ve güvenlik istiyoruz" diye konuştu. - ADANA