Adana'da Sıcakta Çalışan Çocuklara Dondurma İkramı - Son Dakika
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Yerel

Adana'da Sıcakta Çalışan Çocuklara Dondurma İkramı

Adana'da 40 dereceyi aşan sıcakta patates hasadında çalışan çocuklara dondurma ikram edildi. Çocukların mutluluğu gözlerinden okunurken en büyük hayallerinin okumak olduğu öğrenildi. Ogün Abi Derneği tarafından düzenlenen etkinlikte, tarlada çalışan çocuklara dondurma dağıtıldı. Dernek yetkilisi Ogün Sever Okur, çocukların okula gitmesi için gerekli yerlere bilgiler vereceklerini ve bu konuda titizlikle çalışacaklarını belirtti.

04.06.2024 10:29
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Adana'da 40 dereceyi aşan sıcakta patates hasadında çalışan çocuklara dondurma ikram edildi. Çocukların mutluluğu gözlerinden okunurken en büyük hayallerinin okumak olduğu öğrenildi.

Türkiye'nin en sıcak illerinden Adana'da patates hasadı sürüyor. Sabahın erken saatlerinden itibaren tarlalara giren işçiler binbir emekle patatesleri toplayıp kamyonlara yüklüyor ve Türkiye'nin birçok iline gönderiyor.

Çocuklarda tarlada çalışıyor

Tarım işçilerinin çocukları okumak yerine anne ve babaları gibi tarlada çalışmak zorunda kalıyor. Çocuklar, sıcak altında tarlada zorlu mesailerini sürdürüyor. Tarlalarda kurdukları çadırlarda barınan ve tarım sektörüne ciddi şekilde katkı sağlayan Şanlıurfalı tarım işçilerinin çocukları da okula gitmek yerine tarlada çalışıyor. Çocuklar çalıştıkları her gün için 600 lira para alıyor.

Sıcaklara dondurma molası

Adana'da faaliyet gösteren Ogün Sever Okur'un kurduğu Ogün Abi Derneği ise tarlada sıcakta çalışan onlarca çocuğa dondurma dağıttı. Çocukların mutlulukları ise adeta gözlerinden okundu.

"Çocuklara bir nebze de olsa dokunduk"

İhlas Haber Ajansı'na konuşan Ogün Sever Okur, "Bugün, patates tarlasındaki çocuklara dondurma dağıttık. Aslında niyetimiz etkinlik yapmaktı. Ailelerinden izin almaya çalıştık fakat olmadı. O nedenle bizlerde geri dönüp çocuklara dondurma aldık. Maksat çocuklara bir nebze olsun dokunmak için dondurma dağıttık" dedi.

"Okul konusunda çok titizim"

Çocukların okula gitmesi için gerekli yerlere bilgiler vereceğini anlatan Okur, "En fazla üzüldüğümüz nokta bu, okul çağındaki çocukların hemen hemen hepsi burada. Belirli bir ücrete çalışıyorlar. Bu yüzden gerekli yerlere bilgi vereceğiz ve bu çocukların okula tekrar alınması için elimizden geleni yapacağız. Ben bu okul konusunda çok titizim her zaman her gittiğim yerde de elimden geldiğince bu duruma önem veriyorum" ifadelerini kullandı.

"Tarlanın ortasında dondurma ütopik bir durum"

Yaz sıcaklarında çalışan çocuklara yardımcı olmaya devam edeceklerini kaydeden Ogün Sever Okur, "Dondurma dağıttıktan sonra çocukların tepkisi çok güzel oldu. Beklemedikleri bir şeydi. Tarlanın ortasında dondurmanın onlar için ütopik bir durum olunca çok mutlu oldular. Onlar mutlu olunca tabi ki biz de mutlu oluyoruz. Bu tarz etkinlikler her zaman devam edecek" diye konuştu.

Musa Kayabaşı (13) dondurma için çok sevindiğini söyleyerek, "2 sene sınıfta kalınca okulu bıraktım. Dondurma için çok sevindik. Allah razı olsun" dedi.

15 kardeşi olduğunu belirten Emir El Musa (13) ise günlük 600 lira kazandığını, babası ve 5 kardeşiyle birlikte tarlada çalıştığını söyledi. - ADANA

Kaynak: İHA

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