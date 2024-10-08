Adana'da Sürdürülebilirlik ve Dijital Dönüşüm Programı - Son Dakika
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Adana'da Sürdürülebilirlik ve Dijital Dönüşüm Programı

Adana\'da Sürdürülebilirlik ve Dijital Dönüşüm Programı

Adana'da gerçekleştirilen Responsible Tanıtım Programı, ihracatçıları sürdürülebilirliğe yönlendiriyor.

08.10.2024 10:35
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Adana Sanayi Odası ev sahipliğinde, Ticaret Bakanlığı, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB) iş birliğinde Sakıp Sabancı Toplantı Salonu'nda Responsible Tanıtım Programı gerçekleştirildi.

Programın açılış konuşmasını yapan Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB) Koordinatör Başkanı Fatih Doğan programın ihracatçı firmalar için büyük bir fırsat olduğunu vurgulayarak, "Yeşil Mutabakat, ihracatçılarımız açısından büyük fırsatlar barındırırken, gerekli adımlar atılmadığında pazar kaybı riskini de beraberinde getiriyor. Dolayısıyla, firmalarımızın sürdürülebilirlik ve dijital dönüşüm süreçlerine hızla adapte olmaları gerekiyor. Responsible Sorumluluk Programı, ihracatçılarımızın sürdürülebilirlik konusunda nerede durduklarını ve nereye varmaları gerektiğini belirlemeleri bakımından büyük önem taşıyor. Bu süreçte başarılı olmamız için tüm ihracatçılarımızı sürdürülebilirlik ve dijital dönüşüm süreçlerine entegre etmemiz gerekiyor" dedi.

Başkan Doğan ayrıca, Avrupa Birliği'nin özellikle demir-çelik, çimento, alüminyum, gübre, elektrik ve tekstil gibi sektörlerde karbon ayak izini azaltmaya yönelik ciddi düzenlemelere gittiğini hatırlatarak, Türkiye'nin bu dönüşüme hızlıca uyum sağlaması gerektiğini belirtti.

Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda Yeşil Mutabakat'ın ihracat üzerindeki etkilerini incelemek amacıyla bir çalışma grubu kurulduğunu ve Yeşil Mutabakat Eylem Planı oluşturulduğunu ifade eden Doğan, Responsible Programı'nın bu çerçevede önemli bir rol üstlendiğini vurguladı.

Açılış konuşmasının ardından program kapsamında programın sunumunu Ticaret Bakanlığı, İhracat Genel Müdürlüğü, Tekstil ve Konfeksiyon Ürünleri Dairesi Başkanı Zeynep Domaniç tarafından gerçekleştirildi.

Programda ayrıca GREENTİM ve Sürdürülebilirlik Odaklı Mentorluk Programları Tanıtımı Türkiye İhracatçılar Meclisi, Strateji ve İnovasyon Müdürlüğü Uzmanı Çağrı Köse tarafından sunuldu. Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporlaması başlıklı sunumu ise Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Uzman Yardımcısı Esra Kadriye Arıkan gerçekleştirdi. Katılımcıların yoğun ilgisiyle süren program soru cevap kısmının ardından son buldu. - ADANA

Kaynak: İHA

Ticaret Bakanlığı, İhracat, Ekonomi, Güncel, Yerel, adana, Son Dakika

Son Dakika Yerel Adana'da Sürdürülebilirlik ve Dijital Dönüşüm Programı - Son Dakika

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