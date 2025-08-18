Adana\'da Suriyeli Sayısı Azalıyor

Kentteki suç oranları ve düzensiz göçle ilgili bilgi veren Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, "Suriyeli sayısı şu anda 200 binin altına indi. Şu an 192 bin civarında Suriyeli var ve giderek azalıyor. Bu noktada da iyileşmeler olacak" dedi.

Vailikte Temmuz ayında gerçekleşen suçlarla ilgili asayiş toplantısı düzenledi. Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Vali Yavuz Selim Köşger, kentteki Suriyeli sayısının 192 bine düştüğünü belirterek, düzensiz göçle mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü söyledi.

Vali Köşger açıklamasında, "Terörle mücadele, bildiğiniz gibi sadece ülkemizin değil tüm dünyanın sorunlarından bir tanesi. Adana'da terörle mücadele hiç kesintiye uğramaksızın, bütün yöntemler kullanılarak ve tüm örgütlere karşı devam ediyor. Bu kapsamda yapılan 15 operasyonda 22 şüpheli gözaltına alındı. Bu sonuçlar, örgütlerin eylem kapasitesinin zayıflatıldığını göstermekte" diye konuştu.

Asayiş suçlarında genel tabloya değinen Köşger, "2025 Temmuz ayındaki verilere baktığımızda, bir yıl önceki aynı döneme göre bazı suçlarda belirgin azalmalar, bazılarında ise kısmi artışlar görüyoruz. Konut dokunulmazlığının ihlali 17'den 12'ye düştü. Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma 17'den 14'e geriledi. Çocuğun cinsel istismarı 39'dan 34'e düştü. Kasten yaralama olayları 691'den 702'ye minimal bir yükseliş gösterdi. Cinsel saldırı 21'den 20'ye düştü. Kasten öldürme olayları Temmuz 2024'te 11 iken, 2025 Temmuz'da 3'e düştü. Tehdit suçu 641'den 682'ye çıktı. Cinsel taciz 19'dan 13'e, kişilerin huzurunu bozma ise 81'den 78'e geriledi. Mal varlığına karşı işlenen suçlarda da ciddi iyileşmeler var. Hırsızlık, dolandırıcılık gibi suç türlerinde azalma sağlandı. Toplam olay sayısı 2024 Temmuz'da 350'yken, 2025 Temmuz ayında 308 oldu. Otodan hırsızlık 34'ten 30'a, kapkaç 3'ten 2'ye, yankesicilik 2'den sıfıra, motosiklet hırsızlığı 35'ten 31'e, evden hırsızlık 73'ten 54'e, yağma ve gasp 51'den 42'ye düştü. Yüzde 12'lik bir azalma söz konusu" diyerek bilgi verdi.

Ruhsatsız silah konusu hassasiyetle takip ettiğimiz bir konu, son bir ayda 249 ruhsatsız silah ele geçirildiğini aktaran Köşger, bu kapsamda 330 kişi hakkında adli işlem yapıldığını, bunlardan 107'sinin ise tutuklandığı bilgisini paylaştı.

"Adana'da 192 bin Suriyeli var"

Düzensiz göçle mücadeleye de değinen Köşger, "Bu dönemde 211 operasyon yapıldı. 42 kişi tutuklanırken, 13 kişiye adli kontrol verildi, 51 araca el konuldu. Acıma yok, düzensiz göçe aracılık eden herkesin aracına el konuluyor. 83 bin 358 kişi denetlendi, 3 bin 229 düzensiz göçmen tespit edilerek gerekli işlemler başlatıldı. Komşu ülkedeki iç güvenlik düzelmeye başladıkça geri dönüşler hızlanıyor. Adana'dan da birkaç grup geri gönderildi. Önümüzdeki günlerde önemli sayıda Suriyelinin gönüllü geri dönüşüyle ilgili program yapılacak. Kentte Suriyeli sayısı şu anda 200 binin altına indi. Şu an 192 bin civarında Suriyeli var ve giderek azalıyor. Bu noktada da iyileşmeler olacak" ifadelerini kullandı. - ADANA