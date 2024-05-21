Adana\'da Trafiğe Kayıtlı Araç Sayısı

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Adana'da 843 bin 374 bin trafiğe kayıtlı araç bulunurken, bunun 409 bin 906'sını otomobil, 207 bin 970'ini motosikletler oluşturuyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Nisan ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 54,3'ünü motosiklet, yüzde 32,9'unu otomobil, yüzde 7,1'ini kamyonet, yüzde 3,2'sini traktör, yüzde 1,6'sını kamyon, yüzde 0,5'ini minibüs, yüzde 0,3'ünü otobüs ve yüzde 0.1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Verilere göre Adana'da ise 843 bin 374 bin trafiğe kayıtlı araç mevcut. Bu araçların 409 bin 906'sını otomobil, 207 bin 970'ini motosikletler oluşturuyor.

Bu arada Mersin'de ise trafiğe kayıtlı araç sayısı Nisan ayı sonu itibarıyla 787 bin 447 oldu. - ADANA