Adana'da Uyuşturucu Operasyonu: 1.8 Milyon Hap Ele Geçirildi

Haber: Erhan ÖZMEN

(ADANA) - Adana'da narkotik ekipleri takibe alınan tırda 1milyon 800 bin uyuşturucu hap ele geçirdi, gözaltına alınan sürücü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucuyla mücadeleye yönelik sürdürdükleri çalışmayla kentte yüklü miktarda uyuşturucu getireceği bilgisine ulaştı.

Yapılan teknik ve fiziki takip sonucu A.C'nin kullandığı tırda uyuşturucu taşındığı belirlendi. Bu kapsamda harekete geçen narkotik ekipleri, operasyonla durdurdukları tırda 1 milyon 800 bin uyuşturucu hap ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheli A.C, sevk edildiği adliyede nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.