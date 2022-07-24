Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Turgutlu Mahallesi'nde dün akşam ormanlık alanda çıkan yangına müdahale için Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı çok sayıda arazöz ile personel sevk edildi.

Kaynak: İHA

Kozan, Adana, Yerel, Son Dakika

Son Dakika › Yerel › Adana'daki orman yangını kontrol altına alındı - Son Dakika

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