Adana'daki orman yangını kontrol altına alındı - Son Dakika
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Adana'daki orman yangını kontrol altına alındı

24.07.2022 08:20
Adana'daki orman yangını kontrol altına alındı

Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Turgutlu Mahallesi'nde dün akşam ormanlık alanda çıkan yangına müdahale için Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı çok sayıda arazöz ile personel sevk edildi.

Rüzgar ve sarp arazi şartları nedeniyle ekiplerin güçlükle müdahale ettiği yangın, gece saatlerinde kontrol altına alındı.

Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor. - ADANA

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Kaynak: İHA

Kozan, Adana, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Adana'daki orman yangını kontrol altına alındı - Son Dakika

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