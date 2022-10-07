Adana haber | Pozantı'nın organik lezzetler standına yoğun ilgi - Son Dakika
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Adana haber | Pozantı'nın organik lezzetler standına yoğun ilgi

07.10.2022 17:38
Adana haber | Pozantı'nın organik lezzetler standına yoğun ilgi

Adana haberler: Adana Valiliği tarafından bu yıl "Geçmişten Geleceğe Miras; Mutfak" teması ile 6'ncısı düzenlenen 6. Uluslararası Adana Lezzet Festivali'nin ilk gününde Pozantı Belediyesi'nin organik lezzetlerinin bulunduğu stant yoğun ilgi gördü.

Adana Valiliği tarafından bu yıl "Geçmişten Geleceğe Miras; Mutfak" teması ile 6'ncısı düzenlenen 6. Uluslararası Adana Lezzet Festivali'nin ilk gününde Pozantı Belediyesi'nin organik lezzetlerinin bulunduğu stant yoğun ilgi gördü.

Merkez Park'ta gerçekleştirilen etkinlikte, Pozantı Belediyesi'nin açtığı stantta 1400 rakımda yetişen doğal ve organik ürünlerden çilek, bal, cevizli pekmez sucuğu, elma, tarhana, köy domatesinin yanında belediye işletmesindeki Sebze-Meyve Kurutma Merkezinde üretilen meyve reçelleri, kurutma ürünleri ve üzüm pekmezi yer aldı.

Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay, "Bu Lezzet Festivalinin yerel ürün çeşitliliği ve lezzetleriyle en dikkat çeken stantlarından birisinin Pozantı Belediyesi standı olması, yoğun ilgi ve destek görmüş olması, köylülerimizin yerel lezzetlerinin ekonomik karşılığını almış olması belediye başkanı olarak beni ziyadesi ile memnun etmiştir. Bizzat satışta, sunum ve diyalogda yerel satıcılarımıza destek olmak ve yanlarında bulunmak, hem onları moral ve motivasyon anlamında zenginleştirdi" diye konuştu. - ADANA

YORUMLAR
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3 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasında 3 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasında Bandırmaspor: 1-1 Bandırmaspor: 1-1
Kaynak: İHA

Adana Valiliği, Pozantı, Adana, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Adana haber | Pozantı'nın organik lezzetler standına yoğun ilgi - Son Dakika

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