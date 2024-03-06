Adana Karataş\'ta Hükümet Konağı yapımı için ihaleye çıkıldı

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Adana'nın Karataş ilçesinde kaymakamlık, ilçe emniyet ve adliye sarayını içine alan Hükümet Konağı yapımı için ihaleye çıkıldı.

Konuyla ilgili bir değerlendirmede bulunan Karataş Kaymakamı Necati Aktan, yapılacak olan Hükümet Konağının Karataş ilçemizi modern bir idari yapıya kavuşturacağını ve Karataşlılara daha etkin kamu hizmeti sunma imkanı oluşturacağını söyledi. Projenin ilçenin ihtiyaçlarına uygun olarak planlandığını aktaran Kaymakam Aktan, "Yeni Hükümet Konağımız tamamlandığında ilçemizin dokusuna uygun, gerekli teknolojik altyapısıyla modern bir yapıya sahip olacak. Karataş ilçemiz hem idari anlamda daha verimli çalışabilecek hem de vatandaşlarımıza daha geniş ve konforlu bir ortamda hizmet sunulacak." dedi.

Yeni Hükümet Konağı projesinin Karataş'a hayırlı uğurlu olması temennisinde de bulunan Kaymakam Aktan, "Bu projeyi ilçemize kazandıran başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere İçişleri Bakanımız Sayın Ali Yerlikaya'ya, Bakan Yardımcımız Sayın Mehmet Sağlam'a, Emniyet Genel Müdürümüz Sayın Erol Ayyıldız'a, Valimiz Sayın Yavuz Selim Köşger'e, Adana Milletvekillerimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu. - ADANA