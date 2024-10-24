Adana Kebabı Ustalık Eğitimi Başladı

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Adana Ticaret Odası (ATO) tarafından düzenlenen, '15. Tescilli Adana Kebabı Ustalık Eğitimi' başvuruları başladı.

Adana Ticaret Odası Sosyal Hizmetler ve Eğitim Vakfı Tesisleri'nde (ATOSEV) gerçekleştirilen ve bu yıl 15'incisi düzenlenen uygulamalı eğitime katılmak isteyenler, ATO'nun web sitesinden online başvuru yapacak. 12-13 Kasım tarihlerinde, 2 gün sürecek uygulamalı eğitimde; Tescilli Adana Kebabı etinin seçilmesi, malzemelerinin hazırlanması, etin pişime hazır hale getirilmesi, etin şişlenmesi ve yanında sunulacak ek lezzetlerin hazırlanması, mangalın yakılması, pişirim aşamaları ve kebabın sunumu ayrıntılı olarak anlatılacak.

Yıllardır kebap ustası olarak hizmet sektöründe bulunan tecrübeli eğitmenlerin vereceği eğitimin yanı sıra tescilli kebapla ilgili yasal konular ve gıda hijyeni ile ilgili de eğitimler verilecek. - ADANA