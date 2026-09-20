Adana Kozan'da emekliler geçinemiyor, bir emekli 40 bin lira maaş gerektiğini söyledi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Adana Kozan'da emekliler geçinemiyor, bir emekli 40 bin lira maaş gerektiğini söyledi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Adana Kozan\'da emekliler geçinemiyor, bir emekli 40 bin lira maaş gerektiğini söyledi
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana Kozan'da emekliler ve yaşlılık maaşı alan vatandaşlar geçim sıkıntısı çektiklerini anlattı. Bir emekli maaşının 40 bin lira olması gerektiğini söylerken, bir yaşlılık maaşı alan vatandaş gömleğini komşudan aldığını ve belediyeden yemek aldığını belirtti.

Haber: Burhan Demircioğlu

(ADANA) - Adana'nın Kozan ilçesinde emekli ve yaşlılık maaşı alan vatandaşlar, artan hayat pahalılığı karşısında geçinemediklerini anlattı. Bir emekli, "Maalesef maaşım yetmiyor. En az şartlarda maaşımızın 40 bin lira olması lazım. Ucundan, boyundan, eninden, çeke çeke, uzata uzata yetiriyoruz, başka yapacak bir şey var mı? Tatil gezme o ne ya? Haberim bile yok öyle bir şeyden. Gitsem gitsem buradan eve giderim" dedi.

Adana'nın Kozan ilçesinde emekliler ve yaşlılık maaşı alan vatandaşlar geçim sıkıntısından dert yandı. Yaşlılık maaşı alan bir vatandaş üzerine giydiği gömleğini bile komşudan aldığını ifade etti.

Bir emekli vatandaş, şöyle konuştu:

"İdare etmeye çalışıyoruz. Geçinemiyoruz, en düşük emekli maaşı alıyorum. Üç kuruş ondan kesiyorum beş kuruş bundan kesiyorum İdare etmeye çalışıyoruz. Canım istediği her şey alamıyorum. Her şey canın ister canım istemez mi? İnsanın egosu her şeyi ister, alamıyorum. Eskiden iyiydi cebimizde para kalıyordu markete gidiyorduk torbaları dolduruyorduk Bir de para kalıyor cebimizde şimdi yok."

"GEZME, TOZMA YOK"

Bir başka emekli vatandaş, "Maaşımız yetersiz geliyor. Gideceğimiz yere gidemiyoruz. Gıdalı bir şey alamam anca yemeklik ile ekmek. Çarşıdan yiyoruz. Günlük 6 -7 tane ekmek alıyorum o da 300 lira yapıyor. Aldığım para ay başına eğer zorlamazsam yetmez. Gezme, tozma yok, arabam bile yok bir bisikletim vardı onunla da kaza yaptım ona da binemiyorum" dedi.

Yaşlılık maaşı alan bir vatandaş, "65'lik maaşı alıyorum, yetiştirebildiğim kadarını yetiştiriyorum, başka ne yapalım ki. Gezmek tozmak onları bizden geç, onlar biz yapamıyoruz böyle ayakta gezersek bize ne mutlu" diye konuştu.

Bir başka emekli de "Geçinemiyorum, zor. Tek yaşıyorum oturduğum yer de kira. Canım istediği şeyleri mümkün değil alamam, sınırlı" şeklinde konuştu.

Emekli başka bir vatandaş "Emekliyim, maalesef maaşım yetmiyor. En az şartlarda maaşımızın 40 bin lira olması lazım. Ucundan, boyundan, eninden, çeke çeke, uzata uzata yetiriyoruz, başka yapacak bir şey var mı? Tatil gezme o ne ya? Haberim bile yok öyle bir şeyden. Gitsem gitsem buradan eve giderim" şeklinde ifade etti.

"GÖMLEĞİMİ KOMŞULAR VERİYOR"

Bir başka vatandaş, "İdare ediyorum yani idare etmek mümkün değil de, gömleğimi bile komşular veriyor. Öyle bir idareyle yaşıyoruz. Et, süt, yumurta, tatil artık o hayal. Ayda bir kilo yoğurt yiyemiyorum. Belediyeden yemek alıyorum. Eti kurbandan kurbana, komşular verirse yiyorum. Böyle bir durumda yaşıyorum buna şükür. Yemek belediyeden alıyorum. Bugün de yemek işi yok, bugün pazar ya bugün artık dişimi sıkacağım" dedi.

Bir emekli, "Maaşım yetmiyor, seyyar satıcılık yaptım 43 sene, emekli oldum. Kalpten hastayım. Pahalılık var para pul oldu. O yüzden önceki gibi değil. Ek iş yapamıyorum, nefesim daralıyor, yola gidemem" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA
Yemek TarifiEkonomiGüncelYerelKozanAdanaYaşamSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sokakta gelen ölüm Daha 5 yaşındaydı Sokakta gelen ölüm! Daha 5 yaşındaydı
Dur ihtarına uymayan alkollü sürücüye 250 bin TL ceza yazıldı Dur ihtarına uymayan alkollü sürücüye 250 bin TL ceza yazıldı
Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında Hasan Atilla Uğur ve Hasan Ataman Yıldırım’a ev hapsi Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında Hasan Atilla Uğur ve Hasan Ataman Yıldırım’a ev hapsi
Ne şakaları var ne de acımaları Gelene geçene gol yağdırıyorlar Ne şakaları var ne de acımaları! Gelene geçene gol yağdırıyorlar
Bu takım bu hallere nasıl düştü Dünya devini darmadağın ettiler Bu takım bu hallere nasıl düştü? Dünya devini darmadağın ettiler
Holiganların derbisi öncesi alarm Polise özel yetki verildi Holiganların derbisi öncesi alarm! Polise özel yetki verildi
100 liranın üstünü gören motorine gece yarısı indirimi 100 liranın üstünü gören motorine gece yarısı indirimi
Yeni yasama yılı öncesi Ankara’da herkesin konuştuğu transfer kulisi Yeni yasama yılı öncesi Ankara'da herkesin konuştuğu transfer kulisi
13:56
iPhone almaya gidenler kasada şaşkına döndü Ticaret Bakanlığı harekete geçti
iPhone almaya gidenler kasada şaşkına döndü! Ticaret Bakanlığı harekete geçti
13:44
Yargıya müdahale soruşturması Savcı odası fotoğrafıyla gündeme gelen avukat tutuklandı
Yargıya müdahale soruşturması! Savcı odası fotoğrafıyla gündeme gelen avukat tutuklandı
13:29
Fon soruşturmasında tutuklanan Altunç Kumova: Hisselerin yükselişi hoşuma gidiyordu
Fon soruşturmasında tutuklanan Altunç Kumova: Hisselerin yükselişi hoşuma gidiyordu
13:10
Ugandalı küstah generalden yeni açıklama: Türkiye ile askeri iş birliğini askıya aldık
Ugandalı küstah generalden yeni açıklama: Türkiye ile askeri iş birliğini askıya aldık
12:59
Fon soruşturmasında 4 şirketin yurt dışı para transferleri ile kripto hareketleri incelenecek
Fon soruşturmasında 4 şirketin yurt dışı para transferleri ile kripto hareketleri incelenecek
12:58
8 yıllık cinayet ve 26 günlük kayıp dosyası çözüldü: Düğümü teknoloji ve yeni deliller çözdü
8 yıllık cinayet ve 26 günlük kayıp dosyası çözüldü: Düğümü teknoloji ve yeni deliller çözdü
12:06
Bakan Fidan’dan Suudi Arabistan’a askeri destek sinyali mi “İhtiyaçları karşılama yönünde sıkıntımız olmaz“
Bakan Fidan'dan Suudi Arabistan'a askeri destek sinyali mi? "İhtiyaçları karşılama yönünde sıkıntımız olmaz"
11:33
Alihan Kuriş soruşturmasında olay CHP iddiası: Oy vermeyenler cami gruplarından aforoz edildi
Alihan Kuriş soruşturmasında olay CHP iddiası: Oy vermeyenler cami gruplarından aforoz edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.09.2026 14:19:09. #.0.3#
SON DAKİKA: Adana Kozan'da emekliler geçinemiyor, bir emekli 40 bin lira maaş gerektiğini söyledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement