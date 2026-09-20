Adana Kozan\'da emekliler geçinemiyor, bir emekli 40 bin lira maaş gerektiğini söyledi

Haber: Burhan Demircioğlu

(ADANA) - Adana'nın Kozan ilçesinde emekli ve yaşlılık maaşı alan vatandaşlar, artan hayat pahalılığı karşısında geçinemediklerini anlattı. Bir emekli, "Maalesef maaşım yetmiyor. En az şartlarda maaşımızın 40 bin lira olması lazım. Ucundan, boyundan, eninden, çeke çeke, uzata uzata yetiriyoruz, başka yapacak bir şey var mı? Tatil gezme o ne ya? Haberim bile yok öyle bir şeyden. Gitsem gitsem buradan eve giderim" dedi.

Adana'nın Kozan ilçesinde emekliler ve yaşlılık maaşı alan vatandaşlar geçim sıkıntısından dert yandı. Yaşlılık maaşı alan bir vatandaş üzerine giydiği gömleğini bile komşudan aldığını ifade etti.

Bir emekli vatandaş, şöyle konuştu:

"İdare etmeye çalışıyoruz. Geçinemiyoruz, en düşük emekli maaşı alıyorum. Üç kuruş ondan kesiyorum beş kuruş bundan kesiyorum İdare etmeye çalışıyoruz. Canım istediği her şey alamıyorum. Her şey canın ister canım istemez mi? İnsanın egosu her şeyi ister, alamıyorum. Eskiden iyiydi cebimizde para kalıyordu markete gidiyorduk torbaları dolduruyorduk Bir de para kalıyor cebimizde şimdi yok."

"GEZME, TOZMA YOK"

Bir başka emekli vatandaş, "Maaşımız yetersiz geliyor. Gideceğimiz yere gidemiyoruz. Gıdalı bir şey alamam anca yemeklik ile ekmek. Çarşıdan yiyoruz. Günlük 6 -7 tane ekmek alıyorum o da 300 lira yapıyor. Aldığım para ay başına eğer zorlamazsam yetmez. Gezme, tozma yok, arabam bile yok bir bisikletim vardı onunla da kaza yaptım ona da binemiyorum" dedi.

Yaşlılık maaşı alan bir vatandaş, "65'lik maaşı alıyorum, yetiştirebildiğim kadarını yetiştiriyorum, başka ne yapalım ki. Gezmek tozmak onları bizden geç, onlar biz yapamıyoruz böyle ayakta gezersek bize ne mutlu" diye konuştu.

Bir başka emekli de "Geçinemiyorum, zor. Tek yaşıyorum oturduğum yer de kira. Canım istediği şeyleri mümkün değil alamam, sınırlı" şeklinde konuştu.

Emekli başka bir vatandaş "Emekliyim, maalesef maaşım yetmiyor. En az şartlarda maaşımızın 40 bin lira olması lazım. Ucundan, boyundan, eninden, çeke çeke, uzata uzata yetiriyoruz, başka yapacak bir şey var mı? Tatil gezme o ne ya? Haberim bile yok öyle bir şeyden. Gitsem gitsem buradan eve giderim" şeklinde ifade etti.

"GÖMLEĞİMİ KOMŞULAR VERİYOR"

Bir başka vatandaş, "İdare ediyorum yani idare etmek mümkün değil de, gömleğimi bile komşular veriyor. Öyle bir idareyle yaşıyoruz. Et, süt, yumurta, tatil artık o hayal. Ayda bir kilo yoğurt yiyemiyorum. Belediyeden yemek alıyorum. Eti kurbandan kurbana, komşular verirse yiyorum. Böyle bir durumda yaşıyorum buna şükür. Yemek belediyeden alıyorum. Bugün de yemek işi yok, bugün pazar ya bugün artık dişimi sıkacağım" dedi.

Bir emekli, "Maaşım yetmiyor, seyyar satıcılık yaptım 43 sene, emekli oldum. Kalpten hastayım. Pahalılık var para pul oldu. O yüzden önceki gibi değil. Ek iş yapamıyorum, nefesim daralıyor, yola gidemem" ifadelerini kullandı.