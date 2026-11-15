Adana Kozan'da esnaf, 'askıda mandalina' yazısıyla mandalinaları ücretsiz dağıttı - Son Dakika
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Adana Kozan'da esnaf, 'askıda mandalina' yazısıyla mandalinaları ücretsiz dağıttı

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Adana Kozan\'da esnaf, \'askıda mandalina\' yazısıyla mandalinaları ücretsiz dağıttı
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Adana Kozan\'da esnaf, \'askıda mandalina\' yazısıyla mandalinaları ücretsiz dağıttı
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Adana'nın Kozan ilçesinde üretici esnaf, bahçesinde satamadığı ve ağaçlardan dökülmeye başlayan mandalinaları iş yerinin önüne kasalarla koydu. 'İhtiyacı olan alabilir, askıda mandalina' yazısıyla ücretsiz dağıtılan ürünlerden vatandaşlar yararlanıyor.

Haber: Burhan Demircioğlu

(ADANA) - Adana'nın Kozan ilçesinde aynı zamanda üretici de olan bir esnaf, bahçesinde satamadığı mandalinaları dükkanının önünde ücretsiz dağıttı. Esnaf, ürününü satamadığı için ağaçlardan dökülmeye başladığını belirterek, "vatandaşın yararlanmasını" istediğini dile getirdi.

Kozan'ın Saimbeyli Caddesi'nde bir esnaf bahçesindeki manalinayı satamadığı için kasalarla iş yeri önüne istifledi. Esnaf, kasaların üstüne "ihtiyacı olan alabilir - askıda mandalina" yazısı astı.

Esnaf, vatandaşın yararlanmasını istediğini belirterek, "Kendi bahçemiz, kendi malımız. Satamadık, başında kaldı, dökülüyor. Vatandaş yaralansın dedik. 'Askıda mandalina' diye yazdık. İnsanlar alıyor, şöyle bir bakıyorlar iç geçiren de var, kendine yediremeyen de var, hepsini görüyoruz burada" dedi.

Kaynak: ANKA
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