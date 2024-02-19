Adana\'nın eski Belediye Başkanı Mehmet Açıkgöz son yolculuğuna uğurlandı

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Adana'nın Kozan ilçesinde vefat eden eski Belediye Başkanı Mehmet Açıkgöz, son yolculuğuna uğurlandı.

Kozan ilçesinde halkın sevgisini kazanmış, "Lokman Hekim" olarak da bilinen eczacı Mehmet Açıkgöz (74), uzun bir tedavi sürecinin ardından bugün sabah saatlerinde hayatını kaybetti. 1994-2004 yılları arasında belediye başkanlığı yapan Açıkgöz, bir süredir Adana Şehir Hastanesi'nde tedavi görüyordu. İlçede birçok önemli projeyi hayata geçiren, evli ve üç çocuk babası Açıkgöz, Yassıçalı köyündeki mezarlıkta sevenlerinin duaları ile son yolculuğuna uğurlandı. Yakınları, mesai arkadaşları ve sevenlerinin yoğun katılım gösterdiği törende kılınan cenaze namazının ardından Açıkgöz, aile mezarlığına defnedildi. Cenazede aile taziyeleri kabul etti. - ADANA