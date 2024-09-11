Kadın ve Gençler için Mesleki Gelişim Projesi

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Adana Sanayi Odası, kadınlar ve gençler için mesleki gelişim fırsatlarını artırmayı hedefleyen "Birlikte Sürdürülebilir Büyüme: Kadın ve Gençler için Mesleki Gelişim" projesinin imza törenini Çukurova Kalkınma Ajansı'nda gerçekleştirdi.

Proje hakkında bilgi veren Adana Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kıvanç, "Proje, Avrupa Birliği tarafından fonlanan, Dünya Bankası koordinasyonunda yürütülen ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen Sosyal Girişimcilik Merkezi ve Geçim Kaynağı Tesisi Destek Programı (SEECO) kapsamında kabul edildi. Bu proje, Adana'nın kadınları ve gençleri için yeni kapılar açacak. Dijital Mesleki Eğitim Merkezi'nde sunulacak eğitimlerle, sanayimizin ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücünü yetiştirmeyi amaçlıyoruz" dedi.

Kıvanç, projenin CNC Operatörlüğü, Kaynakçılık ve Forklift Operatörlüğü gibi alanlarda dijital eğitim fırsatları sunacağını belirterek, bu alanlarda yetişecek nitelikli iş gücünün bölgenin sanayi potansiyelini artıracağına vurgu yaptı. Proje kapsamında ayrıca, Adana Sanayi Kampüsü'nde kurulacak olan Konfeksiyon Eğitim Atölyesi'nde konfeksiyon alanında eğitimler verileceğini belirten Kıvanç, bu eğitimlerin kadınların ve gençlerin meslek edinmelerini ve istihdam edilerek ekonomik hayata katılmalarını sağlayacağını ifade etti.

Projenin bölge için sağlayacağı katkılara dikkat çeken Başkan Kıvanç, "Adana sanayisi, bu tür projelerle hem sosyal hem de ekonomik kalkınmayı birlikte sağlayacak. Kadınlarımız ve gençlerimiz için daha iyi bir gelecek inşa etmek amacıyla bu projeyi hayata geçirmiş olmaktan büyük bir gurur duyuyoruz" diye ekledi.

Çukurova Kalkınma Ajansı'nda (ÇKA) Adana Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kıvanç ve ÇKA Genel Sekreteri Ahmet Rifat Duran arasında imzalandı. Törende ayrıca Adana Sanayi Odası Genel Sekreteri Veli Oğuz ve Proje Geliştirme Birim Sorumlusu Halis Can Şire de hazır bulundu. - ADANA