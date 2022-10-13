Adana yerel haberi | Yüreğir'de gençlere kafe kütüphane - Son Dakika
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Adana yerel haberi | Yüreğir'de gençlere kafe kütüphane

13.10.2022 12:27
Adana yerel haberi | Yüreğir'de gençlere kafe kütüphane

Adana haber... Yüreğir Belediyesi, Gençlik ve Spor Bakanlığı desteği ile yeni gençlik yatırımları yapıyor.

Yüreğir Belediyesi, Gençlik ve Spor Bakanlığı desteği ile yeni gençlik yatırımları yapıyor. Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir'in imzaladığı protokol ile ilçeye 'Gençlik Merkezi Kafe Kütüphane' yapılacak.

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, Gençlik ve Spor Bakanlığı desteği ile Sinanpaşa Mahallesi'ne yapılacak Gençlik Merkezi Kafe Kütüphane için Spor Toto Teşkilat Başkanı Bünyamin Bozgeyik ile protokol imzaladı.

Yüreğirli gençlerin yeni buluşma mekanı olacak tesisin içerisinde; kütüphane, sesli-sessiz çalışma alanları, çoklu çalışma alanları, bilgisayarlı çalışma alanı, dijital stüdyo, toplantı salonu, seminer salonu, çok amaçlı salon, dijital oyun alanı, kafe, açık amfi, sosyalleşme alanları ve hizmet alanları yer alacak.

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, "İlçemize kalıcı eserler kazandırmaya devam ediyoruz. Gençlerimiz için yapacağımız kafe kütüphanemiz için protokolümüzü imzaladık. İnşallah kısa zamanda yapımına başlayıp tamamlayacak, tesisimizde gençlerimizle buluşup kitap sohbetleri yapacağız" dedi. - ADANA

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Kaynak: İHA

Fatih Mehmet Kocaispir, gençlik, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Adana yerel haberi | Yüreğir'de gençlere kafe kütüphane - Son Dakika

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