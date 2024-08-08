Adana Yüreğir Belediyesi Sokak Hayvanları İçin Mama Üretim Tesisi Kurdu - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Adana Yüreğir Belediyesi Sokak Hayvanları İçin Mama Üretim Tesisi Kurdu

Adana Yüreğir Belediyesi Sokak Hayvanları İçin Mama Üretim Tesisi Kurdu

Adana Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı, belediyenin 'Mama Üretim' tesisinde incelemelerde bulundu. Başkan Demirçalı, 'Dünya bütün canlıların ortak yaşam alanı. Can dostlarımız da bizlere emanet, onları yaşatmak bizim görevimiz. Yüreğir Belediyesi olarak can dostlarımız için en güzelini yapmaya çalışıyoruz' dedi.

08.08.2024 11:42  Güncelleme: 11:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı, belediyenin 'Mama Üretim' tesisinde incelemelerde bulundu. Başkan Demirçalı, "Dünya bütün canlıların ortak yaşam alanı. Can dostlarımız da bizlere emanet, onları yaşatmak bizim görevimiz. Yüreğir Belediyesi olarak can dostlarımız için en güzelini yapmaya çalışıyoruz" dedi.

Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı, Yüreğir Mama Üretim Tesisini ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi alan Başkan Demirçalı, tesisin üretim kapasitesi ve mama kalitesini artıracaklarını söyledi.

Yüreğir Belediyesi, sokak hayvanlarının beslenme ihtiyacını, hayata geçirdiği mama üretim tesisinde üretilen mamalarla karşılıyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü şantiyesinde kurulan mama üretim tesisinde kamu kurum ve kuruluşları ile restoranlardan toplanan atık gıdalar, makinelerde işlenerek mamaya dönüştürülüyor. Üretilen mamalar sayesinde sokak hayvanlarının beslenme ihtiyacı sağlanmış oluyor.

"Mama kalitesini artıracağız"

Mama üretim tesisi ile hem sokak hayvanlarının mama ihtiyacının karşılandığını hem de tasarruf sağlandığını ifade eden Demirçalı, "Dünya bütün canlıların ortak yaşam alanı. Can dostlarımız da bizlere emanet, onları yaşatmak bizim görevimiz. Onlar Allah'ın dilsiz kulları. Biz Yüreğir Belediyesi olarak can dostlarımız için en güzelini yapmaya çalışıyoruz. Mama üretim tesisimizde incelemelerde bulunduk. Tesisimizde üretim kapasitesini geliştirip mama kalitesini artırarak can dostlarımızı çok daha sağlıklı yaşam sürmelerini sağlayacağız" şeklinde konuştu.

Süreç nasıl işliyor?

Restoran, otel, yurt gibi işletme ve kurumlarda artan yemekleri toplayan ekipler, ürünleri Yüreğir Belediyesi mama üretim tesisine getiriyor. Tetkiklerinden geçen gıdalar burada birim sorumlusu, veteriner ve teknikerler gözetiminde kompost makinelerine aktarılıyor. Sulu gıdaların çokluğuna göre katı gıda aktarılarak hamur haline getirilen ürünler kompost makinesinin ardından pelet makinesine boşaltılıyor. Burada pelet halinde çıkan gıdalar ise kurutma makinesi işleminden sonra mama halini alıyor. - ADANA

Kaynak: İHA

Ali Demirçalı, Yüreğir, Dünya, adana, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Adana Yüreğir Belediyesi Sokak Hayvanları İçin Mama Üretim Tesisi Kurdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:02 Çiftçiler traktörleriyle Bursa-İzmir yolunu trafiğe kapattı Jandarma müdahale edince ortalık karıştı Çiftçiler traktörleriyle Bursa-İzmir yolunu trafiğe kapattı! Jandarma müdahale edince ortalık karıştı
12:55 TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez’e savaş açtı TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez'e savaş açtı
12:46 MSB’den Rusya ile Suriye’nin ortak üs hamlesiyle ilgili açıklama: Saldırı olursa misliyle karşılık veririz MSB'den Rusya ile Suriye'nin ortak üs hamlesiyle ilgili açıklama: Saldırı olursa misliyle karşılık veririz
11:05 Japonya’da büyük deprem Tsunami alarmı verildi, hızlı tren seferleri durduruldu Japonya'da büyük deprem! Tsunami alarmı verildi, hızlı tren seferleri durduruldu
10:51 Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 38 olarak açıkladı Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 38 olarak açıkladı
07:16 Adalet Bakanı Tunç’tan oyun platformu Roblox’un kapatılmasına ilişkin açıklama Adalet Bakanı Tunç'tan oyun platformu Roblox'un kapatılmasına ilişkin açıklama
05:56 Maduro’nun WhatsApp öfkesi dinmiyor Canlı yayında sildiği uygulama için casusluk suçlamasında bulundu Maduro'nun WhatsApp öfkesi dinmiyor! Canlı yayında sildiği uygulama için casusluk suçlamasında bulundu
00:22 Polis DEAŞ’ın izini buldu Taylor Swift’in Viyana konserleri iptal edildi Polis DEAŞ'ın izini buldu! Taylor Swift'in Viyana konserleri iptal edildi
00:06 AK Parti’de 4 ile yeni başkan AK Parti'de 4 ile yeni başkan
23:37 Muğla ve Aydın’daki orman yangınlarında mahalleler tahliye ediliyor Muğla ve Aydın'daki orman yangınlarında mahalleler tahliye ediliyor
22:54 Paris Olimpiyatları’nda milli boksör Esra Yıldız Kahraman bronz madalya kazandı Paris Olimpiyatları'nda milli boksör Esra Yıldız Kahraman bronz madalya kazandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.08.2024 14:29:21. #1.11#
SON DAKİKA: Adana Yüreğir Belediyesi Sokak Hayvanları İçin Mama Üretim Tesisi Kurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement