Adana Yüreğir Belediyesi Sokak Hayvanları İçin Mama Üretim Tesisi Kurdu

Yerel

Adana Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı, belediyenin 'Mama Üretim' tesisinde incelemelerde bulundu. Başkan Demirçalı, "Dünya bütün canlıların ortak yaşam alanı. Can dostlarımız da bizlere emanet, onları yaşatmak bizim görevimiz. Yüreğir Belediyesi olarak can dostlarımız için en güzelini yapmaya çalışıyoruz" dedi.

Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı, Yüreğir Mama Üretim Tesisini ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi alan Başkan Demirçalı, tesisin üretim kapasitesi ve mama kalitesini artıracaklarını söyledi.

Yüreğir Belediyesi, sokak hayvanlarının beslenme ihtiyacını, hayata geçirdiği mama üretim tesisinde üretilen mamalarla karşılıyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü şantiyesinde kurulan mama üretim tesisinde kamu kurum ve kuruluşları ile restoranlardan toplanan atık gıdalar, makinelerde işlenerek mamaya dönüştürülüyor. Üretilen mamalar sayesinde sokak hayvanlarının beslenme ihtiyacı sağlanmış oluyor.

"Mama kalitesini artıracağız"

Mama üretim tesisi ile hem sokak hayvanlarının mama ihtiyacının karşılandığını hem de tasarruf sağlandığını ifade eden Demirçalı, "Dünya bütün canlıların ortak yaşam alanı. Can dostlarımız da bizlere emanet, onları yaşatmak bizim görevimiz. Onlar Allah'ın dilsiz kulları. Biz Yüreğir Belediyesi olarak can dostlarımız için en güzelini yapmaya çalışıyoruz. Mama üretim tesisimizde incelemelerde bulunduk. Tesisimizde üretim kapasitesini geliştirip mama kalitesini artırarak can dostlarımızı çok daha sağlıklı yaşam sürmelerini sağlayacağız" şeklinde konuştu.

Süreç nasıl işliyor?

Restoran, otel, yurt gibi işletme ve kurumlarda artan yemekleri toplayan ekipler, ürünleri Yüreğir Belediyesi mama üretim tesisine getiriyor. Tetkiklerinden geçen gıdalar burada birim sorumlusu, veteriner ve teknikerler gözetiminde kompost makinelerine aktarılıyor. Sulu gıdaların çokluğuna göre katı gıda aktarılarak hamur haline getirilen ürünler kompost makinesinin ardından pelet makinesine boşaltılıyor. Burada pelet halinde çıkan gıdalar ise kurutma makinesi işleminden sonra mama halini alıyor. - ADANA