Adana Yüreğir Kaymakamı Mehmet Aksu, Yeşilay\'ı okullarda 365 gün yaşatmayı hedefliyor

Adana'da Yüreğir Kaymakamlığı himayesinde, Yüreğir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle Yeşilay kulüp danışman öğretmenleri ve okul yöneticilerinin katılımıyla istişare toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda, Yeşilay kulüplerinin yalnızca belirli gün ve haftalarda faaliyet gösteren yapılar olmaktan çıkarılarak, öğrencilerin aktif katılımıyla yıl boyunca yaşayan kulüplere dönüştürülmesi ele alındı.

Adana İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Nurettin Aras, okul temelli çalışmaların çocuk ve gençlerin sağlıklı alışkanlıklar kazanmasındaki önemine dikkat çekti.

Yeşilay Cemiyeti Adana Şube Başkanı Dr. Yunus Emre Yıldırım, bağımlılıkla mücadelenin süreklilik gerektirdiğini vurgulayarak, öğrencilerin aktif rol aldığı güçlü bir okul modeli oluşturmayı hedeflediklerini ifade etti.

Yüreğir Kaymakamı Mehmet Aksu ise, "Amacımız Yeşilay'ı yalnızca bir haftada değil, okullarımızda 365 gün yaşatmaktır" dedi.

Çalışmayla Yüreğir'de bağımlılıkla mücadele ve sağlıklı yaşam farkındalığının okul yaşamının kalıcı bir parçası haline getirilmesi hedefleniyor.