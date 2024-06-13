Adapazarı Belediye Başkanı Mahalle Ziyaretlerine Devam Ediyor - Son Dakika
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Yerel

Adapazarı Belediye Başkanı Mahalle Ziyaretlerine Devam Ediyor

Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, 15 Temmuz Camili ve Güneşler Merkez mahallelerinde vatandaşlarla bir araya gelerek gönül bağlarını güçlendirdi.

13.06.2024 17:10
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15 Temmuz Camili ve Güneşler Merkez mahallelerinde vatandaşlarla bir araya gelen Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, "Adapazarı'mız için el ele, gönül gönüle. 15 Temmuz Camili ve Güneşler Merkez mahalle ziyaretlerimizle gönül bağlarımızı daha da güçlendirdik" dedi.

Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, mahalle ziyaretlerine devam ediyor. Bu çerçevede 15 Temmuz Camili ve Güneşler Merkez mahallede bulunan vatandaşlarla bir araya Işıksu, "Adapazarı'mız için el ele, gönül gönüle. 15 Temmuz Camili ve Güneşler Merkez mahalle ziyaretlerimizle gönül bağlarımızı daha da güçlendirdik. Hemşehrilerimizin samimi sohbetleri bizleri mutlu etti, Allah hepsinden razı olsun. Bağlar Mahallesi Muhtarımız Hikmet Altun'a da gecenin sonunda misafir olarak geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Birlikte aşamayacağımız engel, çözemeyeceğimiz sorun yok. Hep birlikte, daha ileriye" dedi. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Adapazarı Belediye Başkanı Mahalle Ziyaretlerine Devam Ediyor - Son Dakika

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