Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, seçim çalışmalarını sürdürüyor

Adapazarı Belediye Başkanı, Cumhur İttifakı Adapazarı Belediye Başkan Adayı Mutlu Işıksu, "Hamdolsun 112 proje ile 84 mahallemizin tümünde insan odaklı çalışmalar yaptık; kıymetli hemşehrilerimizin teveccüh ve desteklerine layık olmak için çok çalışmaya devam edeceğiz. Adapazarı için gayrete, başarıya, berekete devam. Adapazarı için yola devam" dedi.

Adapazarı Belediye Başkanı, Cumhur İttifakı Adapazarı Belediye Başkan Adayı Mutlu Işıksu, seçim çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. 15 Temmuz Camili Mahallesi'nde sabah namazı sonrası esnaf ziyaretleri ile başlayan programlar, Kışla, Küçük Hataplı ve Büyük Hataplı mahallelerinde son buldu. Başkan Işıksu'ya ziyaretlerinde AK Parti Adapazarı İlçe Başkanı Samet Çağlayan, Kadın Kolları Başkanı Hatice Genç ve teşkilat mensupları eşlik ediyor.

Günün programlarını değerlendiren Başkan Mutlu Işıksu, "Milletimizle her an, her zaman birlikte olmayı sürdürüyoruz. Güne 15 Temmuz Camili mahallemizde başladık; şehir merkezinde esnafımızla selamlaştık; TÜGVA Kongresine katıldık ve günün akşamında Kışla, Küçük Hataplı ve Büyük Hataplı mahalle sakinlerimizle bir araya geldik. Hamdolsun 112 proje ile 84 mahallemizin tümünde insan odaklı çalışmalar yaptık; kıymetli hemşehrilerimizin teveccüh ve desteklerine layık olmak için çok çalışmaya devam edeceğiz. Adapazarı için gayrete, başarıya, berekete devam. Adapazarı için yola devam" diye konuştu. - SAKARYA