Adapazarı'nda Çocuk Sineması Coşkusu - Son Dakika
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Adapazarı'nda Çocuk Sineması Coşkusu

Adapazarı\'nda Çocuk Sineması Coşkusu
15.07.2025 14:38  Güncelleme: 14:40
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Adapazarı Belediyesi'nin düzenlediği 'Çocuk Sineması' programı, Tepekum-Yenigün Kapalı Pazar Yeri'nde yoğun ilgiyle gerçekleştirildi. Başkan Işıksu, çocuklarla bir araya gelerek etkinliğe katıldı. Yaz etkinlikleri, 'Yaz Seninle Güzel' sloganıyla devam ediyor.

Adapazarı Belediyesi'nin yaz etkinlikleri çerçevesinde düzenlediği "Çocuk Sineması" programı, bu kez Tepekum-Yenigün Kapalı Pazar Yeri ve Etkinlik Alanı'nda coşkulu bir buluşmaya sahne oldu. Minik izleyiciler, sevilen film Aslan HÜRKUŞ 4: Hürjet Oyunda ile keyif dolu bir yaz akşamı yaşarken, Başkan Işıksu, Milletvekili Kocacık ve İlçe Başkanı Çağlayan ile birlikte çocuklarla bir araya gelerek bu özel anlara eşlik etti.

Ücretsiz olarak sunulan çocuk sineması etkinlikleriyle hemşehrilik bağlarını güçlendirmeyi ve çocuklara unutulmaz anlar yaşatmayı hedefleyen Adapazarı Belediyesi, "Yaz Seninle Güzel" sloganıyla etkinliklerini sürdürüyor. Tepekum-Yenigün Kapalı Pazar Yeri ve Etkinlik Alanı'ndaki programa; AK Parti Sakarya Milletvekili Ertuğrul Kocacık, AK Parti Adapazarı İlçe Başkanı Samet Çağlayan, Kadın Kolları Başkanı Hatice Genç, Gençlik Kolları Başkanı Emir Can Kocaman, İlçe Milli Eğitim Müdürü Engin Kahraman, Sebze ve Meyveciler Odası Başkanı Muzaffer Kabacan, Seyyar Giyimciler Odası Başkanı Yekta Tepe ve çok sayıda mahalle muhtarı ile vatandaşlar katıldı. Çocukların neşesi ve ailelerin mutluluğu geceye ayrı bir renk kattı.

Başkan Işıksu, "Evlatlarımızın gözlerindeki o ışık, yarınlara olan inancımızı pekiştiriyor. Her biri bizim için ayrı bir umut, ayrı bir kıymet. Bu güzel buluşmalarla yaz akşamlarını daha da anlamlı kılmak istiyoruz." derken Milletvekili Kocacık, "Mutlu Başkanımız Adapazarı'mızın her mahallesinde, her alanda çok güzel çalışmalara imza atıyor, bizler de daima ona destek oluyoruz. Çok güzel etkinlikler var, Mutlu Başkanımızı ve ekibini tebrik ediyorum" diye konuştu.

Başkan Işıksu ayrıca Tepekum-Yenigün'de coşkuyla devam eden yaz etkinliklerinin, çok yakında Ada Pazar Güneşler Yerleşkesi'nde gerçekleştirilecek yeni bir buluşmayla sürdürüleceğini duyurdu. - SAKARYA

Kaynak: İHA

sakarya, Son Dakika

Son Dakika Yerel Adapazarı'nda Çocuk Sineması Coşkusu - Son Dakika

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