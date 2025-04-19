Adapazarı'nda Yeni Kapalı Pazar Yeri ve Etkinlik Alanı Açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Adapazarı'nda Yeni Kapalı Pazar Yeri ve Etkinlik Alanı Açıldı

Adapazarı\'nda Yeni Kapalı Pazar Yeri ve Etkinlik Alanı Açıldı

Adapazarı Belediyesi, Tepekum-Yenigün Kapalı Pazar Yeri ve Etkinlik Alanı'nı faaliyete geçirerek vatandaşların yaşam kalitesini artırmayı hedefliyor. Proje, esnaf ve halk tarafından memnuniyetle karşılandı.

19.04.2025 16:44  Güncelleme: 16:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adapazarı Belediyesi, vatandaşların yaşam kalitesini artırmaya yönelik projelerine bir yenisini daha ekledi. Tepekum-Yenigün Kapalı Pazar Yeri ve Etkinlik Alanı, 19 Nisan Cumartesi günü kurulan pazarla birlikte faaliyete geçti.

Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, AK Parti Sakarya Milletvekili Ertuğrul Kocacık, Adapazarı İlçe Başkanı Samet Çağlayan, Sebzeciler ve Meyveciler Esnaf Odası Başkanı Muzaffer Kabacan, Tepekum Mahallesi Muhtarı Hidayet Sevim ve Yenigün Mahallesi Muhtarı Nevzat Berber ile birlikte esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek bu güzel ana ortak oldu.

Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, "Tepekum-Yenigün Kapalı Pazar Yeri ve Etkinlik Alanımızı bölgemizin ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde planladık. Hemşehrilerimizin huzuru, konforu ve güvenliği için çalışıyor; Adapazarı'mızın dört bir yanında sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerini hayata geçiriyoruz. Faaliyete başlayan pazarımızın ardından resmi açılışımızı da inşallah birlikte gerçekleştireceğiz" diye konuştu.

AK Parti Sakarya Milletvekili Ertuğrul Kocacık, konuşmasında, "Adapazarı Belediyemizin vatandaş odaklı hizmet anlayışıyla hayata geçirdiği projeleri memnuniyetle takip ediyoruz. Tepekum-Yenigün'de hizmete giren bu güzel tesis hem esnafımıza hem vatandaşımıza büyük kolaylık sağlayacaktır. Mutlu Başkanımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

AK Parti Adapazarı İlçe Başkanı Samet Çağlayan ise, "Hemşehrilerimizin ihtiyaç duyduğu alanlarda çözüm üreten bir belediyecilik anlayışıyla çalışıyoruz. Başkanımız Mutlu Işıksu liderliğinde, söz verilen projelerin bir bir hayata geçtiğini görmek bizleri gururlandırıyor. Tepekum-Yenigün Kapalı Pazar Yeri ve Etkinlik Alanı bölgemize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Sakarya Sebzeciler ve Meyveciler Esnaf Odası Başkanı Muzaffer Kabacan'da, "Esnafımızın yıllardır beklediği modern, güvenli ve kapalı bir pazar alanına kavuşmuş olması hepimizi mutlu etti. Bu güzel hizmet için Adapazarı Belediyemize ve Başkanımız Mutlu Işıksu'ya teşekkür ediyoruz" dedi.

Tepekum Mahalle Muhtarı Hidayet Sevim ve Yenigün Mahalle Muhtarı Nevzat Berber, pazar yerinin faaliyete geçmesinden duydukları memnuniyeti ifade etti. Sevim, "Bu alan sadece bir pazar değil, mahallemizin buluşma noktası oldu. Vatandaşımızın yüzü gülüyor, esnafımız da memnun. Emek veren herkese yürekten teşekkür ederiz" diye konuştu. Berber ise, "Mahallemiz için uzun süredir beklenen bir hizmetti. Hemşehrilerimizin ihtiyaçlarına bu denli duyarlı yaklaşan bir belediye anlayışına sahip olduğumuz için şanslıyız. Başkanımız Mutlu Işıksu'ya ve ekibine mahallemiz adına teşekkür ederim" ifadelerine yer verdi. - SAKARYA

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Adapazarı, Ekonomi, sakarya, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Adapazarı'nda Yeni Kapalı Pazar Yeri ve Etkinlik Alanı Açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Arı sokan adamı koruma kıyafeti de kurtaramadı Arı sokan adamı koruma kıyafeti de kurtaramadı
Küresel uyuşturucu ağının çökertildiği operasyondan Türk baronlar çıktı Küresel uyuşturucu ağının çökertildiği operasyondan Türk baronlar çıktı
Hakimler ve Savcılar Kurulu kararıyla iki il Ankara yargı çevresine dahil edildi Hakimler ve Savcılar Kurulu kararıyla iki il Ankara yargı çevresine dahil edildi
Horoz dövüşü alanında katliam: 12 kişi hayatını kaybetti Horoz dövüşü alanında katliam: 12 kişi hayatını kaybetti
Özel sağlık kuruluşları hakkında yönetmelik Resmi Gazete’de İşte madde madde yeni düzenlemeler Özel sağlık kuruluşları hakkında yönetmelik Resmi Gazete'de! İşte madde madde yeni düzenlemeler
TRT dizisinin set aracı takla attı Ünlü oyuncu hastanelik oldu TRT dizisinin set aracı takla attı! Ünlü oyuncu hastanelik oldu
Çanakkale Boğazı çift yönlü ulaşıma kapatıldı Çanakkale Boğazı çift yönlü ulaşıma kapatıldı
Uluslararası seviyede aranan 3 kişi Türkiye’ye getirildi Uluslararası seviyede aranan 3 kişi Türkiye'ye getirildi
Gülben Ergen’in dövmesinin sırrı ortaya çıktı Gülben Ergen'in dövmesinin sırrı ortaya çıktı
Galatasaray’ın iptal edilen penaltısında karar doğru mu Ünlü yorumcular tereddütsüz görüş belirtti Galatasaray'ın iptal edilen penaltısında karar doğru mu? Ünlü yorumcular tereddütsüz görüş belirtti
Kadın doğum kliniğindeki skandalda konuşmalar ortaya çıktı: Ücreti yumurta sayısı belirler Kadın doğum kliniğindeki skandalda konuşmalar ortaya çıktı: Ücreti yumurta sayısı belirler

08:11 Son seçim anketinde çarpıcı sonuç Son seçim anketinde çarpıcı sonuç
07:54 Zirai don felaketinde çiftçiye rekor tazminat ödenecek Zirai don felaketinde çiftçiye rekor tazminat ödenecek
01:19 Küçükçekmece’de 1 kişi otel odasında ölü bulundu Küçükçekmece'de 1 kişi otel odasında ölü bulundu
22:44 Vali Davut Gül’den “Taksim“ açıklaması: Kamu düzenini bozmalarına müsaade etmeyeceğiz Vali Davut Gül'den "Taksim" açıklaması: Kamu düzenini bozmalarına müsaade etmeyeceğiz
20:59 Trendyol Süper Lig’e ilk yükselen takım Kocaelispor oldu Trendyol Süper Lig'e ilk yükselen takım Kocaelispor oldu
10:02 İbrahim Tatlıses’in soyadının hikayesi Katıldığı programda ilk kez anlattı İbrahim Tatlıses'in soyadının hikayesi! Katıldığı programda ilk kez anlattı
09:55 Lemina’dan Fenerbahçelileri delirtecek sözler: Yarış falan yok, biz şampiyonuz Lemina'dan Fenerbahçelileri delirtecek sözler: Yarış falan yok, biz şampiyonuz
09:37 Dehşet anları kamerada Karısının gözü önünde adamın ensesine ateş edip gitti Dehşet anları kamerada! Karısının gözü önünde adamın ensesine ateş edip gitti
09:26 Eski DHMİ Daire Başkanı Cemil Acar tutuklandı Kasasından külçe külçe altın çıktı Eski DHMİ Daire Başkanı Cemil Acar tutuklandı! Kasasından külçe külçe altın çıktı
09:23 Taşıtlar için yeni uygulama Başvuru için son 10 gün Taşıtlar için yeni uygulama! Başvuru için son 10 gün
09:16 Türkiye kargoda bir ilke imza attı Türkiye kargoda bir ilke imza attı
09:11 Galatasaray’da Barış Alper Yılmaz şoku Kritik maçta yok Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz şoku! Kritik maçta yok
09:11 Gülseren Ceylan’dan Mehmet Ali Erbil’e ağır gönderme Gülseren Ceylan'dan Mehmet Ali Erbil'e ağır gönderme
09:07 Parasını buna yatıran yine kazandı Parasını buna yatıran yine kazandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.04.2025 08:57:48. #7.11#
SON DAKİKA: Adapazarı'nda Yeni Kapalı Pazar Yeri ve Etkinlik Alanı Açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement