Adapazarı\'nda Yeni Kapalı Pazar Yeri ve Etkinlik Alanı Açıldı

Adapazarı Belediyesi, vatandaşların yaşam kalitesini artırmaya yönelik projelerine bir yenisini daha ekledi. Tepekum-Yenigün Kapalı Pazar Yeri ve Etkinlik Alanı, 19 Nisan Cumartesi günü kurulan pazarla birlikte faaliyete geçti.

Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, AK Parti Sakarya Milletvekili Ertuğrul Kocacık, Adapazarı İlçe Başkanı Samet Çağlayan, Sebzeciler ve Meyveciler Esnaf Odası Başkanı Muzaffer Kabacan, Tepekum Mahallesi Muhtarı Hidayet Sevim ve Yenigün Mahallesi Muhtarı Nevzat Berber ile birlikte esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek bu güzel ana ortak oldu.

Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, "Tepekum-Yenigün Kapalı Pazar Yeri ve Etkinlik Alanımızı bölgemizin ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde planladık. Hemşehrilerimizin huzuru, konforu ve güvenliği için çalışıyor; Adapazarı'mızın dört bir yanında sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerini hayata geçiriyoruz. Faaliyete başlayan pazarımızın ardından resmi açılışımızı da inşallah birlikte gerçekleştireceğiz" diye konuştu.

AK Parti Sakarya Milletvekili Ertuğrul Kocacık, konuşmasında, "Adapazarı Belediyemizin vatandaş odaklı hizmet anlayışıyla hayata geçirdiği projeleri memnuniyetle takip ediyoruz. Tepekum-Yenigün'de hizmete giren bu güzel tesis hem esnafımıza hem vatandaşımıza büyük kolaylık sağlayacaktır. Mutlu Başkanımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

AK Parti Adapazarı İlçe Başkanı Samet Çağlayan ise, "Hemşehrilerimizin ihtiyaç duyduğu alanlarda çözüm üreten bir belediyecilik anlayışıyla çalışıyoruz. Başkanımız Mutlu Işıksu liderliğinde, söz verilen projelerin bir bir hayata geçtiğini görmek bizleri gururlandırıyor. Tepekum-Yenigün Kapalı Pazar Yeri ve Etkinlik Alanı bölgemize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Sakarya Sebzeciler ve Meyveciler Esnaf Odası Başkanı Muzaffer Kabacan'da, "Esnafımızın yıllardır beklediği modern, güvenli ve kapalı bir pazar alanına kavuşmuş olması hepimizi mutlu etti. Bu güzel hizmet için Adapazarı Belediyemize ve Başkanımız Mutlu Işıksu'ya teşekkür ediyoruz" dedi.

Tepekum Mahalle Muhtarı Hidayet Sevim ve Yenigün Mahalle Muhtarı Nevzat Berber, pazar yerinin faaliyete geçmesinden duydukları memnuniyeti ifade etti. Sevim, "Bu alan sadece bir pazar değil, mahallemizin buluşma noktası oldu. Vatandaşımızın yüzü gülüyor, esnafımız da memnun. Emek veren herkese yürekten teşekkür ederiz" diye konuştu. Berber ise, "Mahallemiz için uzun süredir beklenen bir hizmetti. Hemşehrilerimizin ihtiyaçlarına bu denli duyarlı yaklaşan bir belediye anlayışına sahip olduğumuz için şanslıyız. Başkanımız Mutlu Işıksu'ya ve ekibine mahallemiz adına teşekkür ederim" ifadelerine yer verdi. - SAKARYA