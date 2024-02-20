Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, çalışmalarını değerlendirdi ve vaatlerini sıraladı

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Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde çalışmalarını değerlendiren Belediye Başkanı Halil Posbıyık, vaatlerini de sıraladı.

Kdz. Ereğli Belediye Başkanı ve CHP Belediye Başkan Adayı Halil Posbıyık'ın seçim ofisinin açılışı mitinge dönüştü. Ereğli halkının yoğun ilgi gösterdiği açılışta konuşan Başkan Posbıyık, seçim döneminin Ereğli'ye yaraşır şekilde geçmesini dileyerek diğer adaylara başarı temennisinde bulundu.

'Ereğli için bir takım sıkıntılar hissetmesem seçime girmezdim' diyen Başkan Posbıyık, "Ereğli'nin 2014-2019 arasında olduğu gibi bir daha denemeyle geçirecek 5 senesi yok" dedi. CHP İl Başkanı Devrim Dural ve İlçe Başkanı Ali Kocamanoğlu " Ereğli Belediyesi'nin CHP'de kalması için bütün mücadeleyi vereceğiz" sözü verdiler. Kdz. Ereğli Belediye Başkanı ve 31 Mart yerel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kdz. Ereğli Belediye Başkan Adayı Halil Posbıyık, seçim kampanyası döneminde kullanacağı seçim ofislerinden ilkinin açılışını Ereğli halkının yoğun katılımıyla gerçekleştirdi.

Başkan Posbıyık eşi Kadın Kooperatifi Başkanı Neriman Posbıyık ile birlikte sahneye çıkarak, tezahüratlar eşliğinde halkı selamladı. Başkan Posbıyık, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Bir takım sıkıntılar hissetmesem zaten seçime girmem. Benim için herkesi sevgiyle dostça bakmak en önemli unsur. Bütün partilerden adaylığını koyan belediye başkanı adayı kardeşlerime de sevgilerimi gönderiyorum, başarılar diliyorum.

Bütün mücavir alandaki köyleri şehre kattım. Onlara asfaltlarını yaptık, temizleme giderlerini yaptırdık ve şehrin nüfusunu 100 bine çıkararak 100 yıllık yetecek içme suyu tesislerini açtık. Bu bölgenin en büyük içme suyu tesisleri. 9 tane jeneratör aldık, su kesintisi olmasın diye. Su tesislerinde bir takım kaçamaklar olabiliyordu 38 milyon belediye para harcayarak ozon tesisi kurduk. Hiç dışarıdan damacana falan almaya gerek yok, musluk suyunu istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Ne oldu bunun bedelini ödedik. Köyleri aldığım için beni pek tanımıyorlardı, bana oy vermediler ve 2014'de bedel ödedik, seçimi kaybettik. Helal olsun Ereğli'ye içme suyu tesisleri yaptık. 16 Tane köyümüze içme suyunu Ereğli Belediyesi olarak biz veriyoruz. Sadece onlar mı, Organize Sanayinin de sıkıntıları vardı. Onlar bizim her şeyimiz, istihdam sağlıyorlar. 6 Bin metre terfi hattı yapılarak OSB'nin de suyunu verdik. Ereğli'de trafik sıkıntısı var, ne yapmak lazım? Uyuyan güzel, Belen, Ahmetçiklerde yollarımı yaptım. Yeni Belen Sanayi'den geçerken bakın yolları oraya kadar getirdim. Bütün arabalar bu yan yollara vermek şartıyla hastane, pazaryerine gidebilecek, ana hattı rahatlatacağız. Buraya bir çevre yolu yapılması lazım. Yeni hastanenin olduğu yerden Alaplı'ya çıkacak bir yol yapılması lazım, proje hazır 4 tünel var üzerinde. İhaleye verilmesi lazım, çevre yolu devreye girmeden herhangi bir çalışma yapılamıyor. Bu çevre yolu yapıldığı taktirde otobüsler Zonguldak'tan İstanbul'a, Ankara'ya giden otobüs, tır, kamyon, taksiler oradan direk Alaplı'ya çıkacaklar. Kepez yolundan geçmeyecekler. Kepez yolu tamamen belediyeye verilecek. Kepez'de ölümlü kazalar olmaya devam ediyor, maalesef. Bu yol Ereğli- Devrek yolundan daha önemli. Bu çevre yolu yapılmazsa kazalar ölümler devam edecek. Ereğli'de müzeler yaptık, Kent, Alemdar, Oyuncak Müzesi yaptık. Şimdi yakında piknik alanları tertemiz hale getiriliyor, çalışmalara başladık. Kaletepe ile uzun uğraşlar sonucu bize verdiler. Orada şuan temizlik yapıyoruz. Ereğli'de spor tesisleri yok. Benim belediyedeki yerim stadın yanında. Vatandaşlar orada spor sahasını 4'e bölüp de antrenman yapıyorlar, yazık günahtır ayıptır ya. Bu memlekete ayıptır. Burada o kadar çok sporcu genç var ki bu sporcu gençler maalesef spor yapamıyorlar. Yer bulunmuyor. Biz Ereğli Belediyesi olarak yeni bir yer yapmaya başladık, oraya çok büyük bir stadyum yapıyoruz. Mahallelerde 15'e yakın yeşil sahalar yaptık. Belende 2 bin 800 metre kare üzerinde saha, çevresinde spor aletleri bulunan yer yaptık. Çocuk parkları her yerde var. Amatör spor kulüplerine 475 bin lira para dağıttık. Eski çöp alanını revize etmeye başladık, yeşillenmeye başladı. Orası sonuna kadar yemyeşil bir alan olacak. Bisiklet yoluna başladık, bitirdik. Kandilli'ye doğalgaz getirilmesi için hükümet tarafından karar verilmiş, kazılar yapıldığı için bisiklet yolunu aldılar. Doğalgaz çalışmalarının bitmesini bekliyoruz. Tekrar orayı düzenleyeceğiz. Şuanda biliyorum en büyük şikayetiniz Halk Otobüslerinden. Ereğli'de nüfus arttı. Halk otobüslerinin gidiş hatlarında yeni yerleşimler oluştu. Halk Otobüsleri yönetimiyle yeni bir anlaşma yaptık. İstanbul Teknik Üniversitesi ile anlaşma yaptık. Halk Otobüsleri için rehabilitasyon çalışması hazırlıyoruz, bitmek üzere. Bundan sonra otobüsler sıklaştıracak. Burada toplanmayacak. Kemer'de olan Kemer'de, Kepez'de olan Kepez'de toplanacak. Yeni duraklar ilave edilecek. Bunların bir kısmı dar sokaklara girebilmek için küçük otobüs haline getirilecek, büyük otobüsler hastaneden Kemer'e kadar tek sefer yapılacak. Ereğli halkından bana oy vermeyenleri de seviyorum. AK Partili olanları da, CHP'li olanları da, MHPli olanları da, Saadet Partili olanları da, İYİ Partili olanları da. Bütün herkes benim gözümde aynı seviyede, yoksa bu halk beni bu kadar destekler mi? Benim için hizmet, benim için siyaset. Yerel yönetimlerde siyaset olmaz. Eğer siyaset yapmak isteseydim milletvekili olurdum, ideolojiye koştururdum. Ama ben hizmet adamıyım, ben belediye başkanıyım. Ereğli'de yaşayan 120 bin kişi. Köyleri asla ayırmam, hepsinde tanışığım var, muhtarlarla, yaşayanlarla 270 bin kişinin ayrılmaz belediye başkanıyım ben. Benim için parti farkı yok." - ZONGULDAK