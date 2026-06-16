Add Arhavi Şubesi, Kemalistlere Hakaret Eden Eski Ak Partili Eker'i Protesto Etti - Son Dakika
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Add Arhavi Şubesi, Kemalistlere Hakaret Eden Eski Ak Partili Eker'i Protesto Etti

16.06.2026 11:23  Güncelleme: 12:05
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Atatürkçü Düşünce Derneği Arhavi Şubesi, Kemalistlere hakaret eden ve tepkiler üzerine AK Parti'den istifa eden eski Terme Belediye Meclisi üyesi Rümeysa Eker'i protesto etti. ADD üyeleri, Özgürlük Anıtı önünde basın açıklaması yaparak tepkilerini dile getirdi.

Haber: Uğur İSTANBULLU

(ARTVİN) - Atatürkçü Düşünce Derneği Arhavi Şubesi, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımında Kemalistlere hareket eden ve tepkiler üzerine AK Parti'den istifa eden eski Terme Belediye Meclisi üyesi Rümeysa Eker'i protesto etti.

Kemalistlere yönelik hakaret içeren paylaşımının ardından Terme Belediye Meclisi üyeliği ve AK Parti'den istifa eden Rümeysa Eker'e tepkiler sürüyor.

Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Arhavi Şubesi üyeleri, Özgürlük Anıtı önünde düzenledikleri basın açıklamasıyla Eker'e yönelik tepkilerini dile getirdi. Şube Başkanı Emine Hekimoğlu'nun yaptığı basın açıklamasına, Atatürkçü Düşünce Derneği Rize, Pazar, Fındıklı ve Hopa şubeleri üyeleri ile çok sayıda Arhavili katıldı.

Hekimoğlu, Cumhuriyet ve Atatürk ilke ve devrimlerine yönelik her türlü saldırının karşısında olduklarını vurgulayarak şunları söyledi:

"Türk kadınına eşit haklar kazandırarak onu toplumda hak ettiği konuma yükselten bir lider için, meclis üyesi seçilen Rümeysa Eker'in, sahip olduğu bu hakları kullanırken hakaret etmesi çok acı ve çok çirkindir. Cumhuriyetimize, Atatürk ilke ve devrimlerine yönelik her türlü saldırının karşısındayız. Temel değerlerimiz olan laik ve demokratik hukuk devletini savunmak, kurucu iradeye ve onun mirasına sahip çıkmak hepimizin ortak sorumluluğudur. Ayrıca son zamanlarda artan kadına yönelik şiddeti de kınıyoruz, bunun derin üzüntüsü içindeyiz. Büyük Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk kadınlar için 'Sen yerde sürünmeye değil, omuzlar üzerinde yükselmeye layıksın' demiştir. Cumhuriyet'e, Atatürk'e ve kurucu değerlerimize sahip çıkmaya devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA

AK Parti, 3. Sayfa, Politika, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Add Arhavi Şubesi, Kemalistlere Hakaret Eden Eski Ak Partili Eker'i Protesto Etti - Son Dakika

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