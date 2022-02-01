Üye Girişi
Adem Özbek son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Adem Özbek son yolculuğuna uğurlandı

01.02.2022 16:35
Adem Özbek son yolculuğuna uğurlandı

Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Kayseri Şeker Fabrikası Sosyal İşler ve İç Hizmetler Müdürü Adem Özbek son yolculuğuna uğurlandı.

Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Kayseri Şeker Fabrikası Sosyal İşler ve İç Hizmetler Müdürü Adem Özbek son yolculuğuna uğurlandı.

Kayseri Şeker Fabrikası Sosyal İşler ve İç Hizmetleri Müdürü Adem Özbek, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Merhum Özbek'in cenazesi, öğle namazına müteakip Kocasinan ilçesine bağlı Karakimse Mahallesi'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Cenaze namazına, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, Kayseri Şeker Fabrikası yönetim kurulu üyeleri, vatandaşlar ve merhumun yakınları katıldı. - KAYSERİ

Adem Özbek son yolculuğuna uğurlandı

YORUMLAR
500

Kayseri Şeker, Kayseri, Cenaze, Özbek, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Adem Özbek son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
16:21 Edirne esnafı, Bulgar müşterilerini dört gözle bekliyor! Tüm hazırlıklar tamamlandı
16:14 Ekrem İmamoğlu nasıl takip edildi? İşte farklı alternatifler!
16:11 Yemek bulmak isterken balkonda mahsur kaldı! Tilkinin yardımına ekipler yetişti
16:09 Kredi kartı kullanımında artış devam ediyor! En çok hava yolları ve konaklamada
15:50 Yeni Omicron varyantı belirtilerine dikkat! Tırnak köklerinin mavi, mor ya da gri olması tehlikeli
15:46 Ormanda tecavüz ettiği genç kızı öldürmüştü! Cani, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı
15:45 Çalışanların kontak kapattığı Yurtiçi Kargo "yüzde 46" zam yaptık dedi! Çalışanlar, aldıkları ücretleri yayınladı
15:38 Destan'da bugün neler olacak? Akkız'ın Pençe olduğunu öğrenen Alpagu Han öfkeden deliye dönecek
15:38 Mamutlar dünyaya geri mi dönüyor! Mamut genleri ile Asya fillerinin DNA'ları birleştirilecek
15:36 Rize Başkanı'ndan yıldız futbolcusuna benzeri görülmemiş suçlama: 100 Euro'ya pozitif rapor aldı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2022 16:41:14. #1.12#
SON DAKİKA: Adem Özbek son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement