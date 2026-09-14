Adilcevaz\'da 19 hafız kız öğrenci için icazet merasimi düzenlendi

Bitlis'in Adilcevaz ilçesindeki Hatuniye Yatılı Hafızlık Kız Kur'an Kursu'nda hafızlık eğitimlerini başarıyla tamamlayan 19 öğrenci için 'Hafızlık İcazet Merasimi' düzenlendi.

İstiklal Marşı'nın okunması ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, hafızlıklarını tamamlayan öğrenciler hafızlık yeminlerini ederek Kur'an-ı Kerim'e ve üstlendikleri manevi sorumluluğa bağlılıklarını ifade ettiler. Merasimin en anlamlı anlarından biri de hafızların taçlarının giydirilmesi oldu. Ardından öğrencilere, protokol üyeleri tarafından Hafızlık İcazet Belgeleri ve çeşitli hediyeler takdim edildi.

Programda konuşan Kaymakam Nurhalil Özçelik, hafızlıklarını tamamlayan öğrencileri tebrik ederek, bu büyük başarının uzun ve meşakkatli bir eğitim sürecinin neticesi olduğunu ifade etti. Özçelik, hafızların yetişmesinde emeği bulunan ailelerine ve Kur'an kursu hocalarına teşekkür etti.

'Hafızlık İcazet Merasimi'ne Kaymakamı Nurhalil Özçelik ve eşi Rabia Dinçer Özçelik, İl Müftü Vekili Yahya Aktaş, İlçe Müftüsü Erkan Karaca, Güroymak İlçe Müftüsü Rıdvan Çelik, protokol üyeleri, hafızların aileleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.