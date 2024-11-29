Adilcevaz'da Kış Lastiği Yoğunluğu - Son Dakika
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Adilcevaz'da Kış Lastiği Yoğunluğu

Adilcevaz\'da Kış Lastiği Yoğunluğu

Bitlis Adilcevaz'da zorunlu kış lastiği uygulaması öncesi lastikçilerde yoğunluk artıyor.

29.11.2024 09:47
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BİTLİS (İHA) – Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde zorunlu kış lastiği uygulaması öncesi oto lastikçilerde yoğunluk devam ediyor.

Yurt genelinde soğuk hava ve kar yağışı etkili olurken 1 Aralık'ta ticari araçlar için başlayacak zorunlu kış lastiği uygulaması öncesi lastik değişimi yapan servis noktalarında yoğunluk yaşanıyor. Adilcevaz ilçesindeki sürücüler de lastikçilerde yoğunluk oluşturdu.

Yunus Vural, yağan karla lastikçinin yolunu tuttuğunu belirterek, "Yollar buz pisti. Her taraf buz. İnsan hayatı ucuz olmamalı. Bundan dolayı aracımızın kışlık periyodik bakımı yaparak laktiklerimizi taktırdık" dedi.

Lastikçi Ünal Emen de yoğunluk yaşadıklarını belirterek, "Bu dönemler bizim için bayram. Göründüğü gibi sürücüler bize akın ediyor" diye konuştu. - BİTLİS

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Adilcevaz'da Kış Lastiği Yoğunluğu - Son Dakika

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