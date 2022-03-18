Adilcevaz'da şehit yakınları onuruna yemek verildi - Son Dakika
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Adilcevaz'da şehit yakınları onuruna yemek verildi

18.03.2022 09:08
Adilcevaz'da şehit yakınları onuruna yemek verildi

Bitlis'in Adilcevaz Kaymakamlığı tarafından 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'inci yılı dolayısıyla şehit yakınları onuruna yemek verildi.

Bitlis'in Adilcevaz Kaymakamlığı tarafından 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'inci yılı dolayısıyla şehit yakınları onuruna yemek verildi.

İlçede bulunan bir restoranda verilen akşam yemeğine Adilcevaz Kaymakamı İsmail Demir, Belediye Başkanı Necati Gürsoy, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Yalçın Gürenci, İlçe Emniyet Müdür Vekili Emin Özbaba, Yazı İşleri Müdürü Selami Çevik, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Şakir Sözer ve şehit yakınları katıldı. Yemek programında konuşan Adilcevaz Kaymakamı İsmail Demir, şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da her zaman şehit ailelerinin yanında olacaklarını ifade ederek, "Bizler bu zamana kadar şehitlerimizi hiçbir zaman unutmadık. İlçemizde göreve başlayalı yaklaşık 6-7 ay oldu. Buradaki görev sürecim boyunca kamu kurumlarımızla birlikte her zaman şehitlerimizin yakınlarının yanında olduk ve olmaya devam edeceğiz. Sizlere karşı kapılarımız her zaman açık olacak. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, sizlere de sağlıklı ve huzurlu bir yaşam diliyorum" dedi.

Belediye Başkanı Necati Gürsoy ise şehitlere minnettar olduklarını ifade ederek, "Sizler şehit ailesi olma şerefine ulaşmış, milletimizin kalbinde müstesna bir yere sahipsiniz. Bu anlamda, şehit aileleri bizim baş tacımızdır. Biz şehitlerimizle ne kadar övünsek azdır. Çünkü onlar bu vatan için çekinmeden canlarını verebiliyorsa bundan daha kutsal ve önemli bir şey olamaz. Şehitlik mertebesi peygamberlikten sonra en yüksek olan mertebedir. Allah bütün şehitlerimize gani gani rahmet eylesin. Şehitlerimizi minnetle ve rahmetle anıyorum. Rabbim şehitlerimizin yakınları olan sizlere de hayırlı, sağlıklı, mutlu gelecek ve yaşam nasip etsin" dedi. - BİTLİS

Adilcevaz'da şehit yakınları onuruna yemek verildi
Adilcevaz'da şehit yakınları onuruna yemek verildi
Adilcevaz'da şehit yakınları onuruna yemek verildi
Adilcevaz'da şehit yakınları onuruna yemek verildi
Adilcevaz'da şehit yakınları onuruna yemek verildi

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Adilcevaz'da şehit yakınları onuruna yemek verildi - Son Dakika


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