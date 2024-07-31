Adilcevaz'daki göllerin muhteşem güzelliği dron ile görüntülendi

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Adilcevaz'daki göller böyle görüntülendi

BİTLİS - Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde bulunan Arin ve Aygır göllerinin muazzam güzelliği dron ile görüntülendi.

Yeşil ve mavi renkteki göller dron ile görüntülenince, bu göllerin güzellikleri ve çevresindeki doğal manzara olağanüstü bir şekilde ortaya çıkıyor. "Göller Diyarı" olarak anılan bu bölge, muazzam doğal güzellikleri ve yeşil manzaraları ile dikkat çekiyor.

Son dönemde bu göllerin dron ile görüntülenmesi, bölgenin doğal güzelliklerini daha yakından ve etkileyici bir şekilde gözler önüne seriyor. Dron çekimleri, göllerin kristal berraklığındaki sularını, çevresindeki yeşil alanları ve genel manzarayı çok daha etkileyici bir şekilde sergiliyor.