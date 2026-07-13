Adıyaman'a Yeni Başsavcı Atandı - Son Dakika
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Adıyaman'a Yeni Başsavcı Atandı

Adıyaman\'a Yeni Başsavcı Atandı
13.07.2026 11:41
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Özgür Celbek, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcısı olarak göreve başladı ve hukukun üstünlüğüne vurgu yaptı.

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından 2026 yılı Adli ve İdari Yargı Ana Kararnamesi ile Adıyaman'a atanan Cumhuriyet Başsavcısı Özgür Celbek, göreve başladı.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcısı Özgür Celbek, Adıyaman'da ki ilk mesai gününde çiçeklerle karşılandı.

Adalet Komisyon Başkanı Bedri Aydoğan, Başsavcı Vekilleri Mehmet Hakan Doğan ve Ali Ergezen'in yanı sıra, hakimler, Cumhuriyet savcıları, idari yöneticiler ve adliye personeli tarafından karşılandı.

Başsavcı Özgür Celbek, göreve başlamasıyla ilgili yayımladığı mesajında, "Adıyaman, 6 Şubat 2023 depremlerinde büyük acılar yaşamış, binlerce vatandaşını kaybetmiş ve derin izler bırakan bir felaketle karşı karşıya kalmıştır. Bu büyük afette hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımızı rahmetle anıyor, yakınlarını kaybeden ailelerimize bir kez daha başsağlığı ve sabır diliyorum. Yaşanan acılar hafızalarımızdaki yerini korurken, devletimizin tüm kurumlarıyla olduğu gibi yargı teşkilatımız da hukukun üstünlüğü ilkesi doğrultusunda üzerine düşen sorumluluğu kararlılıkla yerine getirmeye devam edecektir. Adalet, toplumsal huzurun, güvenin ve birlikte yaşama iradesinin en güçlü teminatıdır. Cumhuriyet Başsavcılığı olarak hukukun üstünlüğünden, tarafsızlık ve bağımsızlık ilkelerinden taviz vermeden; insan haklarına saygılı, şeffaf, etkin ve erişilebilir bir adalet anlayışıyla görevimizi yerine getirmek en temel sorumluluğumuz olacaktır. Vatandaşlarımızın adalete olan güvenini daha da güçlendirmek, hak arama özgürlüğünü en etkin şekilde korumak ve kamu düzeninin sağlanmasına katkı sunmak için tüm çalışma arkadaşlarımızla birlikte özveriyle çalışacağız. Adıyaman'da görev yaptığım süre boyunca hukukun evrensel ilkeleri doğrultusunda, adaletin gecikmeden ve hakkaniyetle tecelli etmesi için gayret göstereceğim, kapımız tüm hemşehrilerimize sonuna kadar açıktır" ifadelerine yer verdi. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

Adıyaman, 3. Sayfa, Politika, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Adıyaman'a Yeni Başsavcı Atandı - Son Dakika

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