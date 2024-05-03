Adıyaman Barosu Başkanı, Adıyaman tütünüyle ilgili açıklama yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Adıyaman Barosu Başkanı, Adıyaman tütünüyle ilgili açıklama yaptı

Adıyaman Barosu Başkanı, Adıyaman tütünüyle ilgili açıklama yaptı

Adıyaman Barosu Başkanı Bilal Doğan, Adıyaman tütünüyle ilgili basın açıklaması düzenledi. Doğan, tütün üreticilerinin ve esnafların sorunlarını dinledi ve Adıyaman tütününün önemine vurgu yaptı. Son dönemde tütün taşımasının yasaklanması ve baskınlarla ilgili olarak yetkililere seslenen Doğan, Adıyaman tütünü için özel bir düzenleme talep etti.

03.05.2024 10:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adıyaman Barosu Başkanı Bilal Doğan, Adıyaman tütünüyle basın açıklaması düzenledi.

Sabahın erken saatlerinde baro üyesi avukatlarla birlikte Adıyamanlı tütüncülerle bir araya gelen Baro Başkanı Bilal Doğan, tütüncülerin sorun ve sıkıntılarını aynı zamanda taleplerini dinledi. Yaptığı görüşmeler sonrası açıklamalarda bulunan Başkan Bilal Doğan, "Adıyaman tütünü Adıyaman için oldukça kıymetli. Adıyaman nüfusu 600 bin ama tütünü bire bir üreten ve esnaflığını yapan 100 bin kişi var. Doğrudan Adıyaman nüfusunun tamamına geçim kaynağı sağlayan, kenti ekonomisini yükselten en önemli ürünümüzdür Adıyaman tütünü. Adıyaman tütünü yıllardır yasaklarla gündeme gelmektedir. En son hapis cezalarına kadar varan yasalar çıkmaktadır. Bu durumla ilgili mücadele konusunda Adıyamanlı tütün üreticileri ve esnaflar elinden gelen ve çabayı gösterdi ancak istediğimiz sonucu alamadık. 6 Şubat 2023 depremin de bir kez daha vurduğu Adıyaman'da esnafların ve halkın ayakta kalmasını sağlayan tek ürün tütünken özellikle son 15 gündür kargoların tütün taşıması yasaklandı ve il dışına giden tütünlerimize baskınlar düzenlenerek el konuldu aynı zamanda tütüncü esnaflarımız da hem idari para cezaları hem de hapis cezalarıyla karşı karşıya kaldı. Buradan yetkililere sesleniyoruz, Adıyaman için tütün çok kıymetli. Bir baba bu tütünden elde ettiği gelirle çocuklarını okutuyor, geçimini sağlıyor, çocuğunu evlendiriyor, bu tütün olmazsa Adıyaman'da hiçbir şey olmaz ve Adıyaman halkı oldukça mağdur olur ve biter. Adıyaman tütünü bu kadar önemli ve kıymetliyken bu yasakları kabul etmemiz mümkün değil. Bizler Adıyaman tütünü için özel bir düzenleme talep ediyoruz" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

Bilal Doğan, Adıyaman, Tarım, Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Adıyaman Barosu Başkanı, Adıyaman tütünüyle ilgili açıklama yaptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:15 Türkiye’nin tüm ticareti durdurması İsrail’de paniğe neden oldu: Sonuçları çok büyük olacak Türkiye'nin tüm ticareti durdurması İsrail'de paniğe neden oldu: Sonuçları çok büyük olacak
10:44 Cumhurbaşkanı Erdoğan, sorumluluktan kaçan isimlere kızdı: Bazı arkadaşlar, tek sorumlu benmişim gibi davranıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan, sorumluluktan kaçan isimlere kızdı: Bazı arkadaşlar, tek sorumlu benmişim gibi davranıyor
10:28 Seçimde koltuğunu kaptıran eski başkan hesap soran vatandaşı salondan attırdı Seçimde koltuğunu kaptıran eski başkan hesap soran vatandaşı salondan attırdı
09:59 TÜİK enflasyon rakamlarını açıkladı TÜİK enflasyon rakamlarını açıkladı
08:55 1.5 saatlik zirveden yeni detaylar Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Vera’nın fotoğraflarını göstermiş 1.5 saatlik zirveden yeni detaylar! Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Vera'nın fotoğraflarını göstermiş
12:09 Depremde vefat eden Ahmet Eyüp Türkaslan’ın alacakları ödenmedi Depremde vefat eden Ahmet Eyüp Türkaslan'ın alacakları ödenmedi
11:41 Hazal Kaya’nın annesi kiracısıyla birbirine girdi: Ya 15 bin lira yatır, ya çık Hazal Kaya'nın annesi kiracısıyla birbirine girdi: Ya 15 bin lira yatır, ya çık
11:26 Bakan Şimşek’ten enflasyon rakamlarına ilk yorum: Mayısta zirveyi görecek sonra düşecek Bakan Şimşek'ten enflasyon rakamlarına ilk yorum: Mayısta zirveyi görecek sonra düşecek
11:17 1 Mayıs’ta polise taş ve sopayla saldıranlar yakalandı 1 Mayıs'ta polise taş ve sopayla saldıranlar yakalandı
11:02 Dizi aşkı yeniden alevlendi Sıla Türkoğlu ve Doğukan Güngör, konserde görüntülendiler Dizi aşkı yeniden alevlendi! Sıla Türkoğlu ve Doğukan Güngör, konserde görüntülendiler
10:49 Gram, çeyrek, cumhuriyet altını ne kadar İşte fiyatlar Gram, çeyrek, cumhuriyet altını ne kadar? İşte fiyatlar
10:44 Tutukluluk halinin devamına karar verilince çıldırdı Dilan Polat cezaevinde intihara kalkıştı Tutukluluk halinin devamına karar verilince çıldırdı! Dilan Polat cezaevinde intihara kalkıştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.05.2024 12:24:19. #1.13#
SON DAKİKA: Adıyaman Barosu Başkanı, Adıyaman tütünüyle ilgili açıklama yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement