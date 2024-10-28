Adıyaman Belediye Başkanı muhtarlarla altyapı çalışmaları hakkında bilgi verdi

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Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, altyapı çalışmaları ile ilgili muhtarları bilgilendirdi.

Kentte 5 mahallede başlayan yağmur suyu ve kanalizasyon hatlarıyla ilgili mahalle muhtarlarıyla bilgilendirme toplantısında bir araya gelen Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, "Adıyaman Belediyesi olarak 6 Şubat'ın yaralarını hızla sarmaya devam ediyoruz" dedi.

Altınşehir Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirilen toplantıya Başkan Tutdere'nin yanı sıra su ve kanalizasyon ekip amirleri ile Alitaşı, Barbaros, Yeni Sanayi, Karapınar ve Yeni Mahalle muhtarları katıldı. Toplantı kapsamında, yapımı devam eden 750 kilometrelik içme suyu hattı çalışmaları ve söz konusu mahallelerde yeni ihaleye çıkılan 60 kilometrelik yağmur ve kanalizasyon hatlarıyla ilgili muhtarlara bilgilendirme yapıldı. - ADIYAMAN