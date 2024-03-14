Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, 14 Mart Tıp Bayramını kutladı

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Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, 14 Mart Tıp Bayramını kutlayarak açıklamalarda bulundu.

Tıp camiasının kutsal günlerinden biri olan 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutlamanın gururunu ve mutluluğunu yaşadıklarını söyleyen Başkan Süleyman Kılınç, "Bu anlamlı gün vesilesiyle, tıp alanında emek veren tüm sağlık çalışanlarının, hekimlerin, hemşirelerin, teknisyenlerin ve diğer sağlık personelinin özverili çalışmalarını yürekten selamlıyor, şükranlarımı sunuyorum. Sağlık, toplumların en önemli değerlerinden biridir. Sağlık çalışanları, her geçen gün yeni zorluklarla karşılaşsa da, insan hayatını kutsal bir görev olarak benimseyerek, gece gündüz demeden fedakarca çalışmaktadırlar. Onların özverili çalışmaları, bizlere sağlıklı ve huzurlu bir yaşam sunma yolunda büyük bir destek sağlamaktadır. Bu vesileyle, sağlık alanında hizmet veren tüm çalışanların meslek hayatlarında başarılarının devamını diliyor, onların her zaman yanlarında olduğumuzu bir kez daha belirtmek istiyorum. Tüm sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyor, 6 Şubat felaketinde hayatını kaybeden sağlık çalışanlarımıza da Allah'tan rahmet ailelerine sabırlar diliyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN