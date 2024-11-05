Adıyaman Belediye Başkanı Tutdere, Çin\'de Otonom Sürüşlü Toplu Taşıma Araçlarını İnceledi

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Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Çin'e giderek sürdürülebilir yeni nesil otonom sürüşlü toplu taşıma araçlarını inceledi.

Başkan Tutdere ve beraberindeki heyet, çevre dostu ve yenilikçi toplu taşıma araçlarının üretildiği tesislerde detaylı incelemelerde bulunarak, bu teknolojilerin Adıyaman'da nasıl uygulanabileceği üzerine görüş alışverişinde bulundu.

Heyet, ayrıca İşletme Yönetim Merkezi'ni ziyaret ederek otonom toplu taşıma araçlarının yönetim sistemlerini yerinde gözlemledi.

Test sürüşüne de katılan Başkan Tutdere, bu deneyimle birlikte modern ve çevre dostu ulaşım çözümlerinin Adıyaman'a kazandırılması adına önemli bir adım atıldığını vurguladı.

Başkan Tutdere, ziyaretle ilgili değerlendirmesinde, "Daha yaşanabilir, çevreye duyarlı ve modern bir Adıyaman için yenilikçi toplu taşıma çözümlerini şehrimize kazandırmayı hedefliyoruz" diye konuştu. - ADIYAMAN