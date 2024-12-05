Adıyaman Belediye Başkanı Tutdere'den Muhtarlarla Sorun Değerlendirmesi - Son Dakika
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Yerel

Adıyaman Belediye Başkanı Tutdere'den Muhtarlarla Sorun Değerlendirmesi

Adıyaman Belediye Başkanı Tutdere\'den Muhtarlarla Sorun Değerlendirmesi

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, mahalle muhtarlarıyla bir araya gelerek kentteki sorunları ve çözüm önerilerini değerlendirdi. Altyapı ve üstyapı çalışmaları hakkında bilgi vererek, mahallelerin taleplerine yanıt verdiklerini belirtti.

05.12.2024 10:01  Güncelleme: 10:02
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Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, mahalle muhtarlarıyla bir araya gelerek kentteki sorunları ve çözüm önerilerini ele aldı.

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, mahalle muhtarlarıyla bir araya gelerek kent genelindeki sorunları ve çözüm önerilerini masaya yatırdı.

Adıyaman'ın altyapı ve üstyapı çalışmalarında yoğun bir mesai harcadıklarını ifade eden Başkan Tutdere, "Şehrimizin her köşesinde çalışmalarımız devam ediyor. Alt yapı sorunlarını çözmek, mahallelerin taleplerini karşılamak ve muhtarlarımızın ihtiyaçlarını gidermek için sahadayız. Bu süreçte yaşanan aksaklıkların farkındayız ancak Adıyaman'ı hep birlikte ayağa kaldıracağız" dedi. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Adıyaman Belediye Başkanı Tutdere'den Muhtarlarla Sorun Değerlendirmesi - Son Dakika

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