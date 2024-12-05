Adıyaman Belediye Başkanı Tutdere\'den Muhtarlarla Sorun Değerlendirmesi

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Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, mahalle muhtarlarıyla bir araya gelerek kentteki sorunları ve çözüm önerilerini ele aldı.

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, mahalle muhtarlarıyla bir araya gelerek kent genelindeki sorunları ve çözüm önerilerini masaya yatırdı.

Adıyaman'ın altyapı ve üstyapı çalışmalarında yoğun bir mesai harcadıklarını ifade eden Başkan Tutdere, "Şehrimizin her köşesinde çalışmalarımız devam ediyor. Alt yapı sorunlarını çözmek, mahallelerin taleplerini karşılamak ve muhtarlarımızın ihtiyaçlarını gidermek için sahadayız. Bu süreçte yaşanan aksaklıkların farkındayız ancak Adıyaman'ı hep birlikte ayağa kaldıracağız" dedi. - ADIYAMAN