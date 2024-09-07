Adıyaman Belediye Başkanı Üniversiteye Yerleşen Öğrencilerle Buluştu

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Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, AKEM'de eğitim alarak üniversiteyi kazanan 65 öğrenciyle bir araya geldi.

Adıyaman Belediyesi Kültür ve Eğitim Merkezi'nde (AKEM) eğitim gören ve üniversiteyi kazanan 65 öğrenciyle bir araya gelen Başkan Tutdere, öğrencileri tebrik ederek başarılar diledi. Altınşehir Sosyal Tesisi'nde düzenlenen programda öğrenciler ve AKEM öğretmenleri ile bir araya gelen Başkan Tutdere, Adıyaman Kültür ve Eğitim Merkezi'nde eğitim gören 248 öğrenciden 65'inin üniversiteye yerleştiğini söyledi.

Öğrencileri her daim desteklediklerini dile getiren Başkan Abdurrahman Tutdere, " Türkiye'nin neresinde olursanız olun, Adıyaman Belediyesi olarak gittiğiniz her yerde bir telefon kadar yakınız. 6 Şubat depremlerinin ortaya çıkardığı tüm zorlu koşullara rağmen üniversite kazanan gençlerle gurur duyuyoruz. Sizler, Adıyaman'ın umutlarısınız. Üniversite hayatınıza adım atarken bu umutlar daha da büyüyecek. Aranızdan doktorlar, öğretmenler, mühendisler ve belki de gelecekte belediye başkanları çıkacak. Sizlerle gurur duyuyoruz" diye konuştu. - ADIYAMAN