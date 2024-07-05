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Adıyaman Belediyesi 2025-2029 Dönemi Stratejik Plan Muhtarlar Toplantısı düzenlendi.

Belediyesi Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen ve muhtarların görüşlerinin alındığı toplantıya Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin yanı sıra başkan yardımcıları, birim müdürleri ve 33 mahalle muhtarı katıldı.

Muhtarların altyapı, yol bakımı, çevre düzenlemesi gibi konularda belediyeden destek ve taleplerinin dile getirildiği toplantıda Başkan Tutdere, "Muhtarlarımızın talepleri başımızın tacıdır. Hepsini dikkate alıyoruz. Demokrasimizin temel taşı, halkımızla aramızdaki en sağlam köprü ve Adıyaman'ımızda yaşam kalitesini artırmak için yapacağımız çalışmalarda en önemli işbirlikçilerimiz muhtarlarımız. Bu nedenle stratejik planlamamızda en önemli paydaşımız elbette muhtarlarımız olacaktı. Bugünkü toplantımızda değerli görüşlerini bizimle paylaşarak hedeflerimize önemli katkılarda bulundular. Kendilerine teşekkür ediyorum. Her zaman muhtarlarımızın destekçisi olacağız" diye konuştu. - ADIYAMAN